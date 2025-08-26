EEUU ordena despliegue de más buques al sur del Caribe, incluyendo un submarino de propulsíon nuclear y un crucero de mísiles

Estados Unidos ordenó el envío de más barcos al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para enfrentar las “amenazas” de los cárteles de la droga latinoamericanos.De acuerdo con la agencia Reuters, el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, son las unidades que llegarán a costas cercanas a Venezuela.Ambos podrían arribar a principios de la próxima semana. Las fuentes, citadas por la agencia, se negaron a detallar la misión específica de los despliegues.Lo que sí dejaron claro es que los movimientos recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de “organizaciones narcoterroristas” especialmente designadas en la región.La semana pasada, fuentes informaron a Reuters que Estados Unidos ha ordenado el envío de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte de la misma iniciativa.El USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale debían haber llegado a las costas de Venezuela el domingo. Los barcos transportan a 4.500 militares, incluidos dos mil 200 infantes de marina.El buque USS San Antonio (LDP-17) habría zarpado desde el puerto de Norkolk, Virginia, Estados Unidos, hacia aguas cercanas a Venezuela este domingo, de acuerdo con reportes extraoficiales.Hablando sobre el posible uso de personal militar estadounidense dentro de Venezuela, la Casa Blanca señaló que el despliegue subraya la promesa de Trump de utilizar todos los instrumentos del poder estadounidense —desde sanciones hasta fuerza militar— para impedir que narcóticos lleguen al territorio de Estados Unidos.