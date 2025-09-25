Universidad del Zulia suspende actividades por 24 horas tras sismo

25 de septiembre de 2025.- La Universidad del Zulia (LUZ) emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas por un período de 24 horas, como medida preventiva tras el sismo registrado la noche del miércoles. La decisión fue tomada por la rectora, Dra. Judith Aular de Durán, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Universitarios "Dr. Jesús Enrique Lossada".



​El movimiento telúrico, que ocurrió a las 6:25 p.m., se sintió con especial intensidad en el estado Zulia y el municipio Maracaibo. Las autoridades de la universidad, en respuesta a la activación de los cuerpos de seguridad del Estado, han hecho un llamado a la comunidad universitaria a mantener la calma y estar alerta ante posibles réplicas.



​La suspensión de actividades tiene como objetivo principal facilitar la evaluación de los posibles daños estructurales y, sobre todo, garantizar la integridad física de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero. La medida permitirá a los equipos de seguridad realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones.



​El comunicado, firmado el 24 de septiembre de 2025 en Maracaibo por la Dra. Judith Aular de Durán y el Coronel de Bomberos, Dr. Víctor Galván, resalta el compromiso de la institución con el bienestar de toda su comunidad.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 439 veces.