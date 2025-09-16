Ministro Héctor Rodríguez plantea eliminar las tareas escolares

Referencial Credito: Web

16-09-25.-El ministro de Educación de Venezuela, Héctor Rodríguez, planteó la posibilidad de eliminar las tareas escolares como parte de una reforma educativa orientada al bienestar estudiantil y familiar. La propuesta, que busca abrir un debate nacional, apunta a reducir el estrés que generan las actividades escolares fuera del aula.



Rodríguez expresó su preocupación ante estudios que vinculan las tareas con situaciones de violencia intrafamiliar. “La educación no debe ser una fuente de tensión, sino un proceso que fomente el bienestar”, afirmó. Para ello, convocó a expertos, docentes y al Movimiento Bolivariano de Familias a participar en una consulta amplia y consensuada.



Evaluación más justa y equitativa

El ministro también cuestionó los métodos tradicionales de evaluación, especialmente el uso de calificaciones numéricas. Según explicó, estas notas no siempre reflejan de manera justa el conocimiento adquirido por los estudiantes y pueden generar inequidad en el sistema.



“La evaluación debe servir para verificar el avance del aprendizaje, no para etiquetar al estudiante”, señaló. Añadió que los exámenes escritos pueden resultar injustos, ya que no todos los alumnos expresan sus conocimientos de la misma forma. Algunos, por ejemplo, se desempeñan mejor en evaluaciones orales.



Rodríguez instó a los especialistas en educación a diseñar nuevos métodos de evaluación que sean más objetivos, inclusivos y adaptados a las diversas formas de aprendizaje.



