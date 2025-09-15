Ministro Rodríguez y el retorno a clases: Ningún niño debe quedar por fuera si no tiene zapatos, uniforme o los útiles

15-09-25.-El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidió –a propósito del retorno a clases este 15 de septiembre- que ningún niño se quede sin inscripción.
En ese sentido, el titular de Educación, pidió “cero burocracia” a los colegios. Si en todo caso, a algún niño le falta un documento o nivelación, “pues lo hacemos”, pero que no debe quedar ningún estudiante por fuera si no tiene zapatos, uniforme o los útiles.
“Se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir”, dijo.
El funcionario también pidió acompañamiento para los niños y que algunos seguramente “vienen de entornos difíciles” o con movilidad reducida o viven lejos y se les complica el traslado a diario.
A juicio de Rodríguez, “inscribirlos es un reto, pero que vayan a clases todos los días es un reto mayor. Somos corresponsables de esto, si el niño falta unos días, alertar, ir a tocarle la puerta y saber por qué”, instó en una nota oficial.
Al cierre del año escolar en julio de 2025, Rodríguez anunció la rehabilitación de 900 centros educativos en el país e instó a las comunidades a supervisar que las escuelas tengan el correcto mantenimiento.
Clases hasta el 12 de diciembre y retorno en un mes
El retorno a clases será este lunes 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, con reanudación el 12 de enero de 2026 hasta el 31 de julio.
A propósito del comienzo del nuevo año escolar, Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, expuso recientemente que si bien el comienzo de un año escolar despierta alegría e ilusión, considera que no puede existir una escuela segura si el docente no cuenta con protección, así como tampoco el niño.