Ministro Rodríguez y el retorno a clases: Ningún niño debe quedar por fuera si no tiene zapatos, uniforme o los útiles

Héctor Rodríguez, ministro de Educación de Venezuela Credito: Web

15-09-25.-El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, pidió –a propósito del retorno a clases este 15 de septiembre- que ningún niño se quede sin inscripción.



En ese sentido, el titular de Educación, pidió “cero burocracia” a los colegios. Si en todo caso, a algún niño le falta un documento o nivelación, “pues lo hacemos”, pero que no debe quedar ningún estudiante por fuera si no tiene zapatos, uniforme o los útiles.



“Se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir”, dijo.



El funcionario también pidió acompañamiento para los niños y que algunos seguramente “vienen de entornos difíciles” o con movilidad reducida o viven lejos y se les complica el traslado a diario.



A juicio de Rodríguez, “inscribirlos es un reto, pero que vayan a clases todos los días es un reto mayor. Somos corresponsables de esto, si el niño falta unos días, alertar, ir a tocarle la puerta y saber por qué”, instó en una nota oficial.



Al cierre del año escolar en julio de 2025, Rodríguez anunció la rehabilitación de 900 centros educativos en el país e instó a las comunidades a supervisar que las escuelas tengan el correcto mantenimiento.



Clases hasta el 12 de diciembre y retorno en un mes

El retorno a clases será este lunes 15 de septiembre hasta el 12 de diciembre, con reanudación el 12 de enero de 2026 hasta el 31 de julio.



A propósito del comienzo del nuevo año escolar, Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, expuso recientemente que si bien el comienzo de un año escolar despierta alegría e ilusión, considera que no puede existir una escuela segura si el docente no cuenta con protección, así como tampoco el niño.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 365 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/ministro-rodriguez-pide-cero-burocracia-en-el-retorno-a-clases/)