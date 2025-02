¿Cuánto gastan las familias venezolanas y cuáles son sus prioridades de consumo?

Credito: ByN

10-02-25.-Con datos de Atenas Grupo Consultor se puede construir la realidad del consumo en Venezuela durante 2024. El gasto familiar mensual promedio fue de 304 dólares. Transporte y alimentos dominaron las categorías demandadas.



El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en su más reciente encuesta de expertos, pronostica un crecimiento de apenas 2% para este año, inflación de 100% al cierre de 2025, y un tipo de cambio de 100 bolívares por dólar. Es un escenario bastante sombrío. Pero, ¿qué esperar del consumo?



Pedro Quintana es la cabeza visible de Atenas Grupo Consultor, una firma especializada en medir consumo.



Dice que, a mediados de enero de 2025, “tenemos procesada la data de consumo de hogares hasta noviembre de 2024, en nueve de las cestas que medimos: Alimentos, Alimentos Básicos, Bebidas No Alcohólicas, Cuidado Personal, Impulsivos, Lácteos, Licores, Mantenimiento del Hogar, Medicinas y Proteínas».



«Cuando comparamos el período enero-noviembre 2024 contra el mismo lapso del año anterior, los hogares gastaron 11,2% más y adquirieron 3,7% más unidades”, reflejándose una subida en el consumo.



Dos factores macro pueden explicar este comportamiento. Por una parte, un crecimiento sostenido de la economía y la estabilización del tipo de cambio durante nueve meses, elementos que incidieron en una estabilización de la inflación que llegó a subir apenas 4% en octubre.



Sobre la evolución del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Banco Central de Venezuela (BCV) no ha publicado más datos desde entonces.



Categorías más consumidas

Ahora bien, ¿cuáles son las categorías más consumidas? De las cestas que mide Atenas Grupo Consultor, y al considerar el mercado nacional, las Proteínas concentran 25,2% del consumo, seguidas de Alimentos Básicos con 20,1% y Lácteos con 12,1%.



¿Cómo gastan los hogares sus ingresos? Para responder esta pregunta, Pedro Quintana, socio director de Atenas Grupo Consultor explica que su metodología divide al mercado en cinco tipos de hogares, «con lo cual vamos un poco más allá de la visión clásica por estratos o niveles sociales».



El primero es la Familia Extendida, con 4,1 miembros, de los cuales 1,9 trabaja y tiene 0,8 integrantes menores de edad, un núcleo que representa el 42% de los hogares en Venezuela y cuyos gastos promedios trimestrales llegan a los 1.008 dólares, un promedio de 336 dólares al mes. En esencia, lo que más consumen es alimentos básicos, medicinas y transporte.



Siguen los «veteranos con hijos«, un grupo que consta de 3,3 miembros en promedio, 1,8 trabajan y hay 0.8 menores en casa. Representan 29% de los hogares, los cuales además reportan gastos trimestrales de 1.036 dólares, un promedio de 345,33 dólares al mes. La mayor parte de su presupuesto familiar se destina a transporte, educación y telecomunicaciones, en ese orden.



El tercer tipo de hogar, cuyo consumo mide Atenas Group la «Familia Joven», integrada por 3,6 miembros, con 1,6 integrantes trabajadores y 1,7 menores. Este grupo reporta gastos trimestrales promedio de 921 dólares -307 dólares mensuales-, los cuales se destinan prioritariamente a educación, mantenimiento del hogar y salud. Este segmento representa 13% de los hogares venezolanos.



El cuarto grupo es la Familia Libre con 1,6 miembros de los cuales 1,4 trabajan y no hay miembros menores en el hogar. Este segmento equivale a 11% de los hogares y reporta gastos trimestrales por 760 dólares; es decir, 253,33 dólares mensuales. El presupuesto familiar se destina prioritariamente a la adquisición de proteínas, bebidas y recreación.



El quinto tipo de hogar es el Nido Vacío con 1,6 miembros y 0,6 trabaja. Este grupo representa 5% de los hogares y reporta gastos trimestrales de 838 dólares o 279,33 dólares mensuales. Transporte, mantenimiento del hogar y salud acaparan, en ese orden, las erogaciones de recursos de este segmento.



En general, los cinco segmentos de consumidores que mide Atenas Grupo Consultor mostraron a noviembre del año pasado una capacidad de gasto promedio de 304,20 dólares mensuales, mientras las canastas alimentarias que regularmente se publican en el país, en ese momento, ya superaban los 400 dólares.



Transporte a la delantera

Quintana dice que, al revisar el gasto promedio trimestral de todos los hogares (período agosto-octubre 24), éstos declaran que destinan 22% de sus ingresos a Transporte, 14% a la compra de Proteínas, 10% a Alimentos -básicamente Impulsivos y Lácteos-.



Un 9% de los gastos se destinó a otros Alimentos Básicos, 8% en Educación y una proporción similar a Gastos del Hogar, 6% en Cuidado Personal y el mismo porcentaje a Telecomunicaciones y Entretenimiento, 5% en Salud, 4% en Servicios Básicos, 2% en Recreación, y otros varios un 6%.



“Se trata de un gasto diversificado, porque los hogares buscan satisfacer todas sus necesidades, administrando sus ingresos como mejor pueden”, pone sal y pimienta.



Brecha cambiaria y crédito al consumo

Consultado sobre cómo impactó la brecha cambiaria en el consumo, Pedro Quintana apunta que el efecto directo está en el balance entre la moneda de pago y en la que se determinan los precios. “Para el cierre del 2024, los hogares pagaron sus compras con bolívares en un 84%, con divisas estadounidenses en 12% y con pesos colombianos en 4%”.



– ¿Cómo impactó la falta de crédito el consumo y qué papel jugaron apps como Cashea?



– Siempre el crédito al consumo permite incrementar la capacidad de compra de los hogares, en especial para la adquisición de productos no perecederos. Y si el crédito no está presente, pueden surgir alternativas diferentes al crédito como Cashea, la cual comenzó con productos no perecederos, pero ya está disponible en canales de productos de consumo masivo, explica Quintana.



«A mediados del 2024 hicimos un estudio de este tipo de alternativas y Cashea tenía un nivel de conocimiento del 74%, una consideración de uso del 59%, con 17% de prueba y 14% de los hogares lo estaban usando. Estos números deben estar mucho más altos en la actualidad», apunta.



2025: Reforzar la tecnología

Pedro Quintana, no se compromete con pronósticos concretos sobre la evolución del consumo para este año. Sin embargo, los analistas coinciden en se atisba un panorama complejo. Si algo evidencian los datos de Atenas Grupo Consultor es que, en general, la población tiene unos niveles de ingresos muy bajos en comparación con la marcha de la inflación.



El experto sí indica que durante 2025 las empresas tienen muchos retos y el foco debería estar en aumentar la eficiencia con el uso de tecnología como mecanismo de eficiencia y control de costos.



Puntos clave a reforzar –agrega- son la calidad de los productos y servicios, las propuestas de valor relevantes, la distribución y atención de los canales, y una relación más personalizada con los clientes.



“Hay que mantener cada punto de share y salir a buscar más mercados e incentivar la demanda”, remata Pedro Quintana.

