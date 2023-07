Superintendencia colombiana falla contra Tcherassi y confirma titularidad de EPK a grupo venezolano fundador de la marca

Credito: Web

09-07-23.-En una nueva resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana (SIC) vuelve a confirmar la legítima titularidad del grupo venezolano Bridewood Capital – fundadores y propietarios de EPK Venezuela – sobre la marca EPK en Colombia.



Esto, tras disputa con el colombiano Samuel Tcherassi, quién ha intentado reclamar la marca, mientras crea una cadena paralela de tiendas llamada “Epeka”.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha emitido una segunda instancia en el caso de cancelación por no uso presentado por el empresario colombiano Samuel Tcherassi contra la marca EPK, cuya titularidad pertenece a la empresa Bridgewood Capital. En esta última decisión, la SIC ha negado la acción de cancelación y confirmado el fallo de primera instancia de la Dirección de Signos Distintivos.



La superintendente delegada para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión de negar la cancelación de la marca EPK.



Según la Resolución No. 37015 emitida el 30 de junio de 2023, la SIC determinó que Bridgewood Capital demostró el “uso serio, real y efectivo de la marca EPK entre los años 2018 y 2021″.



Samuel Tcherassi argumentaba que el uso de la marca EPK por parte de Bridgewood Capital infringía un nombre y enseña comercial reconocidos como notorios.



Sin embargo, la SIC ha señalado que las pruebas de uso presentadas por Bridgewood Capital no son ilícitas, ya que corresponden a su derecho exclusivo que existía antes de la declaración de notoriedad del signo EPK como nombre y enseña comercial en el periodo comprendido entre 2011 y 2020.



Bridgewood Capital ha reivindicado en repetidas ocasiones sus derechos sobre la marca de ropa infantil EPK, respaldándose en las resoluciones emitidas por la SIC que demuestran que posee derechos legítimos, reales y vigentes. Estos derechos están contemplados en las Resoluciones No. 25238 y 25239, ambas del 8 de octubre de 2004.

