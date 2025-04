(VIDEO) La Vinotinto Sub17 clasifica al Mundial de Catar 2025

06-04-25.-Tras perder ante Brasil, el cuadro que dirige Oswaldo Vizcarrondo necesitaba sumar un resultado igual o mejor al de Ecuador para acceder a la Copa del Mundo que se jugará este año en Qatar.Sin embargo, 'La Celeste' no lo pondría para nada fácil, pues anotaría el primer gol del partido a tan solo nueve minutos del pitazo inicial gracias a que Agustín dos Santos venció en el mano a mano al arquero Alan Vásquez.Aun así, el elenco venezolano buscaría generar ocasiones para la igualdad, aunque no lo lograría sino hasta el minuto 43 del primer tiempo, cuando Diego Claut remató de larga distancia y el portero charrúa no pudo detener su disparo.Para el complemento, Venezuela necesitaba hacerle el segundo gol a Uruguay, pues Ecuador le ganaba a Brasil y le dejaba fuera de las semifinales. Posteriormente, Brasil empataría su encuentro, pero Francisco Fernández volvería a adelantar a los orientales.En los minutos finales de esta jornada 5, pasarían dos momentos clave para Venezuela: primero, Brasil anotaría el 3-2 contra Ecuador, dándole la clasificación a la Vinotinto. Del mismo modo, Juan Camilo Uribe haría el empate in extremis en Montería.Venezuela clasifica a su tercer mundial Sub-17 en la historia y el segundo al hilo, tras haberlo hecho en las ediciones de 2013, 2023 y, ahora, en 2025. También peleará por el campeonato sudamericano de la categoría.El equipo de Oswaldo Vizcarrondo avanza a semifinales del Sudamericano Sub-17, donde deberá enfrentar al primer lugar del Grupo A, disputado por las selecciones de Argentina, Colombia, Paraguay y Chile.*Con información de Meridiano y RSS