Leones del Caracas se proclama campeón y obtiene su título número 21 de la Liga Venezolana de Beisbol

31 de enero de 2023.- Leones del Caracas derrotó a los Tiburones de La Guaira 7 carreras a 6 y se alzó con su título número 21 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).



El equipo capitalino que fungió como local en el sexto juego de la gran final se impuso en extra innings ante los Tiburones de la Guaira, en el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Caracas.



Los Leones del Caracas iniciaron el juego con el abridor Yoimer Camacho, quien no cumplirá con toda su labor debido al poderío ofensivo que demostrará el elenco guairense, lanzando sólo un inning y recibiendo tres carreras.



Sin embargo, el bateo del conjunto felino supo responder en tramos importantes del encuentro, logrando remontar las acciones hasta en dos ocasiones, siendo las claves en esta reacción José Rondón, quien dio un jonrón impulsor de dos carreras en el tercer inning y el héroe de la noche, Harold Castro, quien conectó el cuadrangular en la entrada número 11 que dejó en el terreno a los Tiburones de La Guaira y le dio el tan ansiado título a su equipo.



Por su parte, Tiburones de La Guaira apostó a su mejor lanzador, Erik Leal, quien no tuvo su actuación más brillante y salió en el Tercer inning luego de recibir el vuela cerca por parte de José Rondón que colocó las acciones 5 a 3 a favor de los Leones del Caracas.



La ofensiva del elenco guairense supo colocar contra las cuerdas al equipo de la capital, con un buen bateo de Ehire Adrianza y Danry Vázquez, los litoralenses supieron competir y llevar al límite las acciones, pero no lograron sostenerse con vida para cortar la racha de 37 años sin ganar un título, según información de la LVBP.



Por su parte, Los Leones del Caracas cortan una racha de 13 años sin conseguir el título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y obtienen el trofeo número 21 en su historia, siendo el elenco más ganador en la historia de la LVBP.



Ahora, el equipo capitalino representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2023 que comenzará el próximo jueves 2 de febrero, en la que serán locales y enfrentarán en la jornada inaugural a la selección de Panamá.

