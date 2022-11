A dos años de su fallecimiento: Maradona y un recuerdo que se mantiene vivo en Qatar 2022

Maradona Credito: Archivo

25 de noviembre de 2022.- Hace exactamente dos años, el 25 de noviembre de 2020, se daba a conocer que el histórico jugador argentino, Diego Armando Maradona, fallecía en su casa en Tigre, provincia de Buenos Aires, a los 60 años de edad. Hoy, en medio de la fiesta mundialista, El Pelusa, sigue presente en cada uno de los hinchas del deporte rey.



En el desarrollo del mundial que se lleva a cabo en Qatar, miles de aficionados y periodistas que se dan cita en el país árabe han recordado a Diego Maradona en múltiples transmisiones, y es que, desde 1982, Maradona nunca se había perdido una Copa del Mundo, hasta su última aparición en Rusia 2018.



En el año 1986, la selección de Argentina logró vencer a la selección de Alemania en un histórico mundial realizado en México, donde Maradona convirtió dos goles en cuartos de final contra Inglaterra, uno de ellos nombrado como el mejor gol del siglo xx.



El preparador físico de Argentina en aquella época, Fernando Signorini, en declaraciones para Prensa Latina comentó: "Viví muchos años con él, compartiendo mañana, tarde y noche, y de pronto hay un vacío increíble porque llenaba de vida y hacía imborrable cada momento" así como recalcó: "Fue un tipo muy especial, no nació para ser explicado sino para ser admirado".



Signorini comentó que muchos no soportaban la amistad de Maradona con el líder revolucionario cubano, Fidel Castro, ni el amor que tenía por Cuba y la revolución, "eso les sienta mal a varios, sobre todo a los insensibles y a quienes hablan sin conocer en profundidad todo lo que representó ese proceso para Latinoamérica y el mundo" señaló.



Las coincidencias que tiene la vida hicieron que Maradona falleciera el mismo día, pero cuatro años después, de cuando partió Fidel Castro.



Justo el aniversario de la muerte de Diego Maradona coincide con el desarrollo de la Copa del Mundo Qatar 2022, además, y a un día de que la selección de Argentina se juegue todo para continuar con vida en el certamen, ante esta situación se hacen aún más presentes los recuerdos del Diego en sus mundiales disputados.



Es tanta la remembranza que las narraciones de Víctor Hugo Morales o las crónicas de Hernán Casciari sobre las acciones de El Pelusa, que hacen sentir añoranza de los tiempos de oro. Incluso en la derrota de Argentina ante Arabia Saudí, en el estadio Lusail se escuchó el cántico de los hinchas albicelestes: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel".



El nombre Maradona se resume a eso: a pasión, a orgullo patrio y a sentido de pertenencia y no solo para los argentinos, sino también para todos los amantes del fútbol.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 343 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)