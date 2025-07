Más de 20 palestinos mueren por inhalación de gases lacrimógenos disparados por fuerzas israelíes

En un nuevo hecho registrado en un punto de distribución de alimentos en el sur de la Franja de Gaza, al menos 20 palestinos fallecieron este miércoles como resultado de la inhalación de gases lacrimógenos disparados por las fuerzas israelíes.

Según medios palestinos, soldados israelíes atacaron a miles de personas que esperaban ayuda humanitaria, disparando munición real y gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida que dejó gran número de víctimas.

Esta es la primera vez que se registran muertes por la inhalación de gases lacrimógenos y estampidas en centros de distribución de ayuda, que se han convertido en trampas mortales para civiles que buscan alimentos y socorro.

The martyrdom of 21 people, including 15 who suffocated to death due to the firing of gas canisters at the crowd gathered outside the American aid distribution center in southern Khan Younis this morning. They were surrounded and deliberately targeted with lethal gas bombs.

— Omar Hamad | عُـمَـرْ ???? (@OmarHamadD) July 16, 2025

En este sentido, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que al menos 798 palestinos han muerto en Gaza desde finales de mayo mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria.

A principios de Julio, 169 organizaciones humanitarias pidieron el fin del mecanismo de distribución de ayuda entre Estados Unidos e Israel liderado por la llamada “Fundación Humanitaria de Gaza”, citando informes diarios de palestinos asesinados a tiros por las fuerzas israelíes mientras esperaban cerca de los centros de ayuda.

BREAKING: The death toll has risen to 43 Palestinians killed by Israeli occupation forces across the Gaza Strip since early Wednesday morning, including 21 aid seekers, according to medical sources. pic.twitter.com/bgt1OHTlt8



— Quds News Network (@QudsNen) July 16, 2025

Israel ha estado librando una guerra genocida en la Franja de Gaza, desde octubre del 2023 que ha dejado asesinatos, hambruna, destrucción y desplazamiento forzado, ignorando todos los llamamientos internacionales y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para detenerla.

El genocidio ha dejado más de 197.000 muertos y heridos, la mayoría niños y mujeres, y más de 11.000 desaparecidos.