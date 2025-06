Cabello confirma detención de cinco aficionados del Deportivo Táchira por agredir a un policía

Credito: Web

20-06-25.-El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que cinco aficionados del Deportivo Táchira fueron detenidos e imputados por presuntamente agredir a un policía en la Autopista Regional del Centro.



En el programa Con el mazo dando, Cabello se refirió al caso de los 29 hinchas del Deportivo Táchira presos el sábado 14 de junio. Es la primera reacción oficial sobre la detención de los muchachos. Hasta el momento no se ha tenido información sobre un pronunciamiento del Club Deportivo.



De acuerdo con la versión dada por el funcionario, el autobús en el que viajaban los jóvenes «iba haciendo maniobras inadecuadas» y al detenerse en Maitana, fueron abordados por dos funcionarios policiales quienes les llamaron la atención y «de ese autobus le cayeron a golpe al policía». Cabello también señaló que causaron daños a una patrulla policial.



El resto del grupo fue acusado de resistencia a la autoridad, pero liberado con régimen de presentación. «Nosotros no perseguimos a nadie pero no voy a permitir que vengan a joder a un policía», dijo Cabello.



Según la información difundida en redes sociales, los hinchas fueron detenidos por los funcionarios policiales cuando se dirigían a Caracas para la final del Torneo de Apertura de la Liga FutVE 2025 entre los equipos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Deportivo Táchira y no cuando regresaban a San Cristóbal como dijo Cabello en su programa.



«Más de 20 buses salieron desde San Cristóbal, en una caravana organizada por la fanática y el club, pero algo raro empezó a notarse en el camino, desde la primera alcabala los retenes se volvieron constantes. El trayecto que normalmente se tarda entre 16 y 18 horas se volvió una tortura hasta que la Policía Nacional Bolivariana bloqueó por completo la autopista regional del centro. Las motos y patrullas paralizaron toda la autopista. El mensaje era claro, no llegarán al estadium. Y así fue la mayoría nunca vio su equipo jugar la final», relató César Báez.