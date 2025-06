Apelan detención de la presa política y activista de DDHH Ruth López en El Salvador

19-06-25.-Los abogados de la abogada y activista de derechos humanos Ruth López, detenida desde el 18 de mayo bajo el cargo de supuesto enriquecimiento ilícito, apelaron el miércoles (18.06.2025) la detención provisional dictada por un tribunal de El Salvador."A un mes de su detención, el equipo de defensa de Ruth López presentó este miércoles un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, que ordenó mantenerla en detención provisional", informó la organización Cristosal.La organización, de la que López ha sido directora del área anticorrupción, indicó que "esta acción busca garantizar el respeto a sus derechos y garantías del debido proceso".El abogado defensor Pedro Cruz dijo tras la audiencia inicial que la decisión del juzgado de continuar el proceso y dictar la prisión provisional es "una aberración jurídica, porque no tiene fundamento".Al salir de la audiencia, realizada el 4 de junio, López afirmó ante decenas de periodistas que era una "presa política" y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental."¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este gobierno!", gritó López mientras era custodiada por varios policías.La abogada, incluida por la BBC en 2024 en su lista de mujeres más influyentes, también exigió un "juicio público" porque "tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis opiniones".La Fiscalía modificó el cargo contra López, a quien inicialmente acusó desde su cuenta de X de peculado, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito.A juicio de Cristosal, "el cambio de delito imputado a Ruth no demuestra una investigación seria, sino una estrategia para criminalizarla por su trabajo como defensora de DDHH".La detención de López, que ha participado en investigaciones sobre supuestos casos de corrupción en el gobierno de Nayib Bukele desde Cristosal, desencadenó una oleada de rechazo, condenas y exigencias nacionales e internacionales para una pronta liberación y respeto a su integridad.*Con información de Dw, efe, afp