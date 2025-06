“Los marines...no deberían enfrentarse a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial

En una medida que promete avivar la disputa con el gobierno federal tras las escenas de caos en Los Ángeles, el presidente Donald Trump ordenó este lunes el despliegue de 700 marines en respaldo de los efectivos de Guardia Nacional de California que desde el domingo intentan contener las violentas protestas contra las redadas migratorias, y luego de que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, anunciara una demanda contra la administración republicana.

“Debido al aumento de amenazas a los agentes del orden federal y a los edificios federales, aproximadamente 700 marines estadounidenses en servicio activo de Camp Pendleton están siendo desplegados en Los Ángeles para restablecer el orden. Tenemos la obligación de defender a los agentes del orden público federal, incluso si Newsom no lo hace”, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X. Las unidades podrían llegar esta noche a la ciudad.

Due to increased threats to federal law enforcement officers and federal buildings, approximately 700 active-duty U.S. Marines from Camp Pendleton are being deployed to Los Angeles to restore order. We have an obligation to defend federal law enforcement officers - even if Gavin… — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) June 9, 2025 Más tarde, Trump autorizó el despliegue de otros 2000 miembros de la Guardia Nacional para responder a las protestas, según el vocero del Pentágono. La última orden eleva a 4000 el número total de miembros de esa fuerza puestos a las órdenes federales para actuar en Los Ángeles.

“Me acaban de informar que Trump va a desplegar otros 2000 soldados de la Guardia en Los Ángeles. ¿Los primeros 2000? Sin comida ni agua. Solo unos 300 están desplegados; el resto permanece inactivo, sin uso, en edificios federales sin órdenes. No se trata de seguridad pública. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso. Esto es imprudente. Inútil. Y una falta de respeto a nuestras tropas“, escribió Newsom en X.

I was just informed Trump is deploying another 2,000 Guard troops to L.A.

The first 2,000? Given no food or water. Only approx. 300 are deployed — the rest are sitting, unused, in federal buildings without orders.

This isn’t about public safety. It’s about stroking a dangerous…

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

“[El presidente] actuó ilegalmente para federalizar la Guardia Nacional. Lo vamos a demandar”, había dicho por la mañana Newsom, que acusó a Trump de “echar más leña al fuego” a las protestas que estallaron el viernes pasado en la principal ciudad de California contra las redadas migratorias.

Newsom calificó la decisión del Pentágono de “demente” y “dictatorial”. “Los marines de Estados Unidos han servido honorablemente en múltiples guerras en defensa de la democracia”, publicó el gobernador en X. “No deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas para cumplir la fantasía demente de un presidente dictatorial. Esto es poco estadounidense”, fustigó.