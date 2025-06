Amnistía Internacional y la ONU acusan a Trump de propagar odio con su veto a 12 países; "discriminatorio, racista y completamente cruel"

Credito: Web

De acuerdo con la orden ejecutiva del mandatario, los doce países con prohibición total "son deficientes en cuanto a la detección y el control y representan un riesgo muy alto para los Estados Unidos".



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo hoy que "cada país tiene derecho a decidir" cómo controla el flujo migratorio pero indicó que es importante que "se respete la dignidad humana de las personas", en respuesta a la decisión del presidente de EUA, Donald Trump, de prohibir la entrada a territorio estadounidense de doce países e imponer restricciones a otros siete.



"Cada país tiene derecho a decidir cómo controla sus fronteras y a quién permite entrar. Nuestra posición siempre ha sido que, sea cual sea el sistema que se ponga en marcha, se respete la dignidad humana de las personas", expresó el portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric, al ser preguntado por los periodistas en su rueda de prensa diaria.



Dujarric subrayó que la migración es algo que debe gestionarse "adecuadamente", respetando los derechos de los migrantes -que se desplazan en ocasiones afrontando "un gran riesgo para encontrar una vida mejor"- pero también beneficiando tanto a los países de origen como a los de destino.



El portavoz aseguró que conseguir ambas cosas es factible y recordó que existe un pacto mundial para la migración que cuando no se gestiona adecuadamente puede conducir a que el fenómeno migratorio "esté en manos de bandas criminales".



La Amnistía Internacional tachó el veto de Trump como un acto de "discriminatorio, racista y completamente cruel", además de que "propaga el odio", consideró este jueves Amnistía Internacional en un comunicado.



"Señalar a las personas según su raza, religión o nacionalidad, de países con población mayoritariamente negra, marrón o musulmana, significa discriminación racial según los derechos humanos internacionales", valoró la secretaria general de Aministía, Agns Callamard.



Callamard analiza que ante una situación actual en la que el derecho de asilo "ya es casi inexistente en las fronteras de Estados Unidos", el nuevo veto "inflige terribles sufrimientos a personas que huyen de zonas azotadas por la guerra, por las violaciones masivas de derechos humanos y otras situaciones de peligro".



La directiva de Amnistía va más allá y afirma que este veto viola la obligación estadounidense de proteger a los solicitantes de asilo según las leyes nacionales e internacionales sobre refugiados.



El veto absoluto afecta a países como Sudán, Libia, República Democrática del Congo, Yemen, Eritrea y Birmania -todos ellos inmersos en guerras de distinta intensidad-, además de Irán, Afganistán, Haití, Chad, Guinea Ecuatorial y Somalia.



Además, incluye numerosas restricciones y limitaciones a los nacionales procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo,Turkmenistán y Venezuela.



En un video en la página de X de la Casa Blanca, Trump indicó que el reciente ataque en Colorado contra un grupo de personas que participaban en una marcha pro-Israel es un ejemplo de los peligros "extremos" que representa para EUA la entrada de extranjeros que no han sido examinados adecuadamente, así como de aquellos que llegan aquí como visitantes temporales y se quedan más tiempo del permitido por sus visados.



Es un veto "basado en el racismo y la xenofobia, no tiene nada que ver con la seguridad nacional o con garantizar la seguridad de nadie", sustentó Callamard.



La directiva de Amnistía recuerda que "las comunidades florecen cuando los gobiernos priorizan la seguridad de su gente, independientemente de su nacionalidad, religión o raza".



También promete que su organización "no dejará de luchar por un mundo donde todos son tratados con dignidad y donde los inmigrantes y los que buscan protección son bienvenidos y reconocidos por su contribución a la sociedad".

