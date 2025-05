Liberan en Venezuela al ciudadano español señalado de buscar "desestabilizar" el 25M

Referencial Credito: Web

23-05-25.-El ciudadano español arrestado el miércoles en Venezuela por presuntos lazos con organizaciones señaladas de intentar «desestabilizar» el proceso electoral previsto para este domingo, fue puesto en libertad este jueves, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España.



Las autoridades españolas no ofrecieron detalles adicionales sobre las razones específicas de la detención ni sobre las condiciones de su liberación. No obstante, precisaron que el cónsul de España en Caracas “está en contacto con la familia y ejerciendo toda la protección consular posible”.



El miércoles, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, había anunciado la detención de un grupo de extranjeros, entre ellos un ciudadano español, un búlgaro y varios argentinos, a quienes se les habrían incautado 200 kilogramos de pólvora. Según Cabello, el objetivo de los detenidos era sabotear los comicios legislativos y regionales convocados para el 25 de mayo.



“Nosotros nos preparamos para unas elecciones, hacemos campaña con alegría. Pero ellos no se preparan para elecciones; ellos se preparan siempre para una guerra, para la violencia”, declaró Cabello en un comunicado difundido por medios oficiales.



En sus declaraciones, el ministro subrayó que los cuerpos de seguridad del Estado se mantienen alertas en todo el territorio nacional para garantizar el desarrollo pacífico del proceso electoral. “Las fuerzas venezolanas permanecen activas y desplegadas en toda Venezuela”, afirmó.



Este domingo se celebrarán elecciones para renovar los 277 escaños de la Asamblea Nacional (AN) del país caribeño, que iniciará una nueva legislatura en enero próximo. Además, los votantes elegirán a los gobernadores de los 24 estados del país y a los representantes de los Consejos Legislativos regionales.



*Con información de Europa Press.

Sumarium (https://sumarium.info/2025/05/22/liberan-en-venezuela-al-ciudadano-espanol-senalado-de-buscar-desestabilizar-el-25m/)