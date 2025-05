Parques temáticos de Disney suspende a trabajadores venezolanos amparados por TPS y amenaza con despidos

Credito: Web

Walt Disney Co. notificó a los empleados con sede en Florida que están perdiendo la residencia legal temporal en los EE.UU. que sus trabajos serán terminados el próximo mes después de que la Corte Suprema revocó las protecciones para 350.000 venezolanos el lunes.



La empresa envió un correo electrónico a los empleados bajo el Estatus de Protección Temporal el martes informando que habían sido colocados en una licencia sin goce de sueldo de 30 días a partir del 20 de mayo. Aquellos que no puedan proporcionar una nueva autorización de trabajo válida al final de la licencia serán despedidos, según la comunicación interna vista por Bloomberg.



Un empleado venezolano bajo estatus TPS que trabajaba para un resort de Disney fue rechazado en las instalaciones cuando se presentó a trabajar el martes, dijo el trabajador, que pidió no ser identificado ya que se trata de información privada. Disney no hizo comentarios de inmediato. No está claro cuántos venezolanos beneficiarios del TPS trabajan actualmente en Disney.



La medida de Disney, con sede en Burbank, California, uno de los mayores empleadores de Florida, sigue a la decisión de la Corte Suprema de permitir que la administración Trump ponga fin a las protecciones legales para los venezolanos bajo el TPS, despojándolos del derecho a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos y abriendo a muchos de ellos a la perspectiva de la deportación.



Los derechos de los migrantes venezolanos se han convertido en un tema recurrente en la Corte Suprema. El viernes, los magistrados extendieron una orden que impide al gobierno usar una ley de guerra para enviar a unos 176 presuntos pandilleros venezolanos a una conocida prisión salvadoreña.



La última decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional cancelar una extensión del TPS que la administración Biden implementó justo antes de dejar el cargo. La medida afectará a más de la mitad de los 600.000 venezolanos que actualmente están cubiertos por el programa. Otros permanecerán bajo estatus de protección hasta septiembre.



Hay aproximadamente 360.000 personas con estatus de TPS en Florida, 60% de las cuales son de Venezuela. El TPS fue creado por el Congreso en 1990 para proteger a los migrantes de países que experimentan conflictos armados, desastres ambientales u otras catástrofes. Actualmente, ciudadanos de 17 países están cubiertos por el programa. Venezuela se agregó a la lista en 2021.

La fuente original de este documento es:

bloomberg (https://www.bloomberglinea.com/mundo/estados-unidos/disney-suspende-a-trabajadores-venezolanos-con-tps-por-fallo-de-la-corte-suprema/)