Springsteen lanza disco de su concierto reciente con críticas a Trump y escala la disputa

Bruce Springsteen anunció este miércoles que lanzará un disco grabado en directo en un concierto reciente, en el que incluye sus críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una situación que motivó al mandatario a insultar al artista y a amenazar con investigarlo por financiación política ilegal.

Se trata de su concierto del pasado 14 de mayo en Manchester (Reino Unido), con el que iniciaba la gira 'Land of hope and dreams' y en el que se originó una disputa que sigue escalando cuando dio un discurso contra Trump y su Administración, a la que acusó de "corrupta, incompetente y traidora".

Según la web de Springsteen, "lo destacado de esa primera noche está ahora disponible digitalmente como el (disco) EP 'Land of hope and dreams', incluyendo la canción titular 'Long walk home', 'My city of ruins' y la versión de la banda, The E Street Band, de 'Chimes of freedom', de Bob Dylan.

La enemistad entre Springsteen, votante declarado del Partido Demócrata, y Trump, viene de lejos, pues "the Boss" ya exigió en 2016 que en los mítines del magnate dejara de sonar su tema 'Born in the U.S.A.', y en su primer mandato lanzó 'That's what makes us great', en la que se refería a él como un "timador".

También constan en el nuevo disco las "introducciones" de los temas, en las que acusó al Gobierno de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país "sin el debido proceso", de ponerse del lado de dictadores, de "abandonar a los niños más pobres del mundo" o de revertir "leyes históricas para los derechos civiles".

Trump respondió insultando al artista de Nueva Jersey a través de Truth Social, llamándolo "imbécil prepotente", "tonto como una piedra" y "rockero reseco", y lo incluyó en una lista de estrellas a las que acusó de hacer "contribuciones potencialmente ilegales" de la excandidata presidencial demócrata Kamala Harris.

"Voy a pedir una investigación a fondo sobre este asunto. Los candidatos no pueden pagar por APOYO, que es lo que hizo Kamala, con el pretexto de pagar por entretenimiento", agregó el mandatario republicano, que llamó "artistas antipatriotas" a Springsteen, Beyoncé o Taylor Swift.