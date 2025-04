Cruz Roja Internacional denuncia a Israel por ejecución de 15 trabajadores humanitarios en Gaza

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) condenó este domingo el asesinato de al menos quince trabajadores humanitarios palestinos a manos del Ejército sionista de Israel.

Entre las víctimas figuran ocho paramédicos de la Media Luna Roja Palestina, seis rescatistas de la Defensa Civil y un empleado de la ONU, cuyos cuerpos presentaban signos de ejecución sumaria.

???? فجعت جمعية الهلال الأحمر اليوم باستشهاد ثمانية من مسعفيها في رفح استهدفهم جيش الاحتلال خلال تأديتهم لعملهم الإنساني اثناء استجابتهم لنداء لإسعاف الجرحى والمصابين جراء قصف لقوات الاحتلال في منطقة الحشاشين برفح في قطاع غزة.

ولا يزال المسعف التاسع مفقودا ويعتقد انه قد يكون تعرض… pic.twitter.com/x3Nw3n5T45

— PRCS (@PalestineRCS) March 30, 2025

Los equipos médicos desaparecieron la semana pasada después de responder a un llamado de emergencia en el sur de Gaza.

El portavoz de la Defensa Civil Palestina en Gaza, Mahmoud Basal, dio a conocer que los cadáveres fueron encontrados con las manos esposadas, algunos decapitados y otros semidesnudos. "Las fuerzas de ocupación israelíes ejecutaron brutalmente y salvajemente a los equipos de Defensa Civil", afirmó.

The @IFRC condemns the killing of eight @PalestineRCS medics in Gaza.



We are heartbroken. These dedicated humanitarians, killed while responding to the wounded, should have been protected.



We mourn their loss and stand with the Palestine Red Crescent.



Full statement:… pic.twitter.com/ohKLIjaW1O

— IFRC (@ifrc) March 30, 2025

Basal afirmó que los trabajadores humanitarios fueron enterrados en una fosa común, de dos a tres metros de profundidad, en «un intento de ocultar el crimen».

Los vehículos humanitarios, claramente identificados, fueron atacados el 23 de marzo junto a un camión de bomberos y un auto de la ONU.

A glimpse of the farewell for the eight PRCS medics killed by Israeli forces while performing their humanitarian duties in Rafah:

Mustafa Khafaja, Ezzedine Sha’at, Saleh Moammar, Rifaat Radwan, Mohammad Behloul, Ashraf Abu Labda, Mohammad Al-Hila, and Raed Al-Sharif.

???? Mercy… pic.twitter.com/6wFcfjjybC

— PRCS (@PalestineRCS) March 30, 2025

Por su parte, Jagan Chapagain, secretario general de la FICR, declaró que «llevaban emblemas que debían protegerlos. Eran humanitarios, no objetivos militares». "Deberían haber regresado con sus familias, pero no lo hicieron», resaltó.

El Ejército israelí alegó que las ambulancias eran usadas por grupos armados, acusación negada tanto por Hamás como por la Jihad Islámica Palestina. Esta versión contrasta con las imágenes difundidas por la Defensa Civil, que muestran los vehículos con logotipos visibles y sin armamento.