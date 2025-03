Gobierno de Trump integra por error a periodista en un chat donde discutía los ataques en Yemen

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció los ataques contra los rebeldes hutíes el 15 de marzo, pero en un sorprendente fallo de seguridad, el redactor jefe de la revista "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, tuvo con horas de antelación la información a través del chat de grupo de los funcionarios en la red social Signal.

"El hilo de mensajes del que se informó parece ser auténtico, y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertido a la cadena", sostuvo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes.

No está claro si los detalles de la operación militar eran clasificados, pero a menudo lo son y al menos se mantienen seguros para proteger a los miembros del servicio y la seguridad operativa.

Trump, por su parte, declaró a periodistas no estar al tanto del tema. "No sé nada al respecto. Me lo están contando por primera vez", dijo y agregó que, en cualquier caso, "el ataque fue muy efectivo".

La filtración podría haber sido muy perjudicial si Goldberg hubiera hecho públicos los detalles del plan con antelación, pero no lo hizo, ni siquiera después de los hechos.

Sin embargo, sí escribió que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, envió al chat del grupo información sobre los ataques, incluidos "los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques".

Un barco dispara misiles en un lugar no revelado, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara ataques militares contra los hutíes de Yemen, alineados con Irán, el sábado por los ataques del grupo contra el transporte marítimo del Mar Rojo, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo de distribución publicado el 15 de marzo de 2025.

"Según el extenso texto de Hegseth, las primeras detonaciones en Yemen se sentirían dentro de dos horas, a las 13:45 hora del este", escribió Goldberg, un calendario que se confirmó sobre el terreno en Yemen.

Goldberg dijo que fue añadido al chat del grupo dos días antes, y recibió mensajes de otros altos funcionarios del Gobierno designando representantes que trabajarían en el asunto.

El periodista explicó que todo comenzó con un contacto el 11 de marzo del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, a través de la aplicación de mensajería Signal, popular entre periodistas y políticos debido a su prometida confidencialidad.

Dos días después, llegó un mensaje que hacía referencia a una "coordinación" de acciones contra los hutíes, seguido de varias otras comunicaciones.

Los oficiales "cometieron un delito"

Una persona identificada como Vance expresó sus dudas sobre la realización de los ataques el 14 de marzo, afirmando que odiaba "volver a sacar de apuros a Europa", argumentando que los europeos se veían más afectados por los ataques de los hutíes al transporte marítimo que Estados Unidos.

Los participantes en el chat del grupo, identificados como Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional, y Hegseth, enviaron mensajes en los que sostenían que solo Washington tenía capacidad para llevar a cabo la misión y este último señaló que compartía con Vance su "aversión a la carga gratuita europea".

Una persona identificada como "S M" -posiblemente el asesor de Trump Stephen Miller- fue más allá, argumentando que "si EE. UU. restaura con éxito la libertad de navegación a un gran coste, tiene que haber algún beneficio económico adicional extraído a cambio".

La brecha de seguridad provocó la indignación de los legisladores demócratas, entre ellos el senador Chris Coons, que escribió en X que "todos y cada uno de los funcionarios gubernamentales de esta cadena de texto han cometido ahora un delito".

Jeffrey Goldberg’s reporting in The Atlantic calls for a prompt and thorough investigation. If senior advisors to President Trump in fact used non-secure, non-government systems to discuss and convey detailed war plans, it’s a shocking breach of the standards for sharing…

— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) March 24, 2025

Los rebeldes hutíes, que controlan gran parte de Yemen desde hace más de una década, forman parte del "Eje de Resistencia" de grupos proiraníes que se oponen firmemente a Israel y Estados Unidos.

Han lanzado decenas de ataques con drones y misiles contra barcos que pasaban por Yemen en el mar Rojo y el golfo de Adén durante la guerra de Gaza, alegando solidaridad con los palestinos.

La campaña de los hutíes paralizó la ruta vital, que normalmente transporta alrededor del 12% del tráfico marítimo mundial, obligando a muchas empresas a dar un costoso rodeo por el extremo del sur de África.

Un niño mira a los partidarios hutíes que sostienen sus armas durante una protesta contra el bloqueo israelí de la ayuda a la Franja de Gaza, en Sanaa, Yemen 11 de marzo 2025. REUTERS - Khaled Abdullah

Estados Unidos comenzó a atacar a los hutíes bajo la anterior Administración del presidente Joe Biden y ha lanzado repetidas rondas de ataques contra objetivos del grupo yemení, algunos con apoyo británico.

Trump ha prometido "usar una fuerza letal abrumadora" hasta que logre su "objetivo", citando las amenazas de los hutíes contra el transporte marítimo del Mar Rojo, y los ataques estadounidenses han continuado en los últimos 10 días.