Ministro Cabello dice que 16 de los de los 199 deportados por EEUU son buscados por la Justicia

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Archivo

25-03-25.-El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que 16 de los 199 migrantes que retornaron este lunes desde Estados Unidos son buscados por la Justicia local, y aseguró que, según una revisión, ninguno tiene vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país suramericano.



En una rueda de prensa, Cabello indicó que cuatro eran buscados por homicidio, quienes «ya están detenidos y a la orden de los tribunales», mientras que otro por hurto genérico, uno por tráfico de materiales estratégicos y uno por tráfico de drogas, cuyos casos son atendidos «de acuerdo a la legislación venezolana».



El funcionario no dio detalles sobre el resto.



Los casi 200 migrantes aterrizaron en la madrugada de este lunes en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde EE.UU., país del que fueron deportados, según las autoridades venezolanas.



Cabello, quien agradeció al Gobierno hondureño, dijo que la gran mayoría son «muy jóvenes», y había apenas «seis (o) siete personas que pasarían los 40 años» de edad.



Además, señaló que estos migrantes fueron «engañados para que se fueran de Venezuela, pero, sobre todo, fueron maltratados en los Estados Unidos».



Este último vuelo tuvo lugar después de que Washington enviara a más de 200 migrantes a El Salvador, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada recientemente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó el viernes que estas personas fueron sometidas a un proceso «muy riguroso» para verificar que formaran parte del Tren de Aragua.



El también primer vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido (PSUV) insistió en que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, está, según dijo, «recibiendo 2.000 dólares mensuales por cada venezolano que él llega a torturar en sus cárceles».



Por ello, anunció que el martes habrá otra marcha en respaldo a los migrantes, que el chavismo considera que están «secuestrados» en El Salvador, una movilización que coincide con la primera jornada no laborable de un nuevo método aplicado desde este lunes en el sector público, donde se trabajará un día sí y otro no por seis semanas, como parte de un «ahorro energético» debido a la sequía, según las autoridades.



La marcha llegará hasta la sede de la chavista Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas, donde también continuará, así como en el resto del país, la recolección de firmas en apoyo a los deportados a la nación centroamericana.



«Que devuelvan a todos los venezolanos, que cese el secuestro en El Salvador de los venezolanos. Si algo le pasa a uno de esos venezolanos es responsabilidad absoluta del señor Nayib Bukele, de nadie más», agregó el ministro.



La Administración chavista ha insistido en que no descansará hasta «rescatar» a este grupo de venezolanos, para lo que, según el representante del chavismo en las negociaciones con EE.UU., Jorge Rodríguez, ya han «contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan» y «logren la libertad» de los deportados.