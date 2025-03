Hamás afirma que amenazas de Trump no ayudan y alientan a Israel a incumplir el acuerdo de alto al fuego

El portavoz de Hamás advirtió que dichas amenazas también sirven para que Benjamín Netanyahu endurezca «el asedio y la hambruna» contra el pueblo palestino en Gaza.

El Movimiento de Resistencia palestino (Hamás) afirmó este jueves que las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump contra los palestinos constituían un apoyo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para incumplir el acuerdo de alto al fuego e intensifique el asedio a los habitantes de la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, el portavoz de Hamás Abdel Latif Al-Qanoua, advirtió que dichas amenazas también sirven para que Netanyahu endurezca «el asedio y la hambruna» contra el pueblo palestino en Gaza.

«La mejor vía para liberar a los prisioneros israelíes restantes es que la ocupación pase a la segunda fase y la obligue a adherirse al acuerdo firmado bajo el patrocinio de mediadores». añadió el representante del Movimiento de Resistencia palestino.

Hamas has reiterated that the path to securing the release of Israeli captives lies in advancing to the second phase of the #Gazaceasefire agreement.



Meanwhile, a #Hamas official said that US President Trump's repeated threats are backing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

Los diálogos para continuar con el alto el fuego entre Israel y Hamás, cuya primera fase concluyó el pasado sábado sin acuerdo para su continuación, se encuentran en punto muerto.

Desde la resistencia palestina insiste en que Israel se siente a negociar la segunda fase del acuerdo en el marco en que se pactó con Hamás, sin embargo el Gobierno israelí quiere implementar una propuesta de EE.UU. por la cual se extendería la primera fase 50 días y el movimiento palestino debería librar a todos los rehenes en dos tandas, sin garantía de un alto el fuego permanente.

⚡️BREAKING: Hamas spokesperson Hazem Qassem to Anadolu Agency:



Trump’s threats complicate matters regarding the ceasefire agreement and encourage the occupation to avoid implementing its terms.



There is an agreement that was signed with Washington as a mediator

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el miércoles a Hamás con hacerles pagar «un infierno» si no liberan de inmediato a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, tras reunirse en Washington con ocho israelíes que fueron secuestrados y liberados por la resistencia palestina.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que las conversaciones con Hamás están lideradas por el enviado presidencial para rehenes y que han tenido lugar con el conocimiento de Israel.

Karoline Leavitt defendió este enfoque de diálogo con Hamás como una posible vía para lograr el fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 48.000 palestinos.