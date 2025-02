"No abandonaremos nuestra tierra"... El pueblo de Gaza rechaza el desplazamiento

Ante la tensa situación y la escalada del rechazo árabe e internacional al plan del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar a los palestinos, los palestinos en general y el pueblo de Gaza en particular confirman su rechazo absoluto al plan de desplazamiento, subrayando su adhesión a su derecho a permanecer en su tierra.



Miles de palestinos que abandonaron la Franja de Gaza hacia Egipto preguntan cuándo regresarán a sus hogares, más de dos semanas después de que comenzara el alto el fuego en la Franja, pero coinciden en rechazar la propuesta de Trump de un desplazamiento masivo.



En este contexto, cientos de palestinos en la Franja de Gaza participaron hoy, viernes, en una protesta en rechazo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplazar a los ciudadanos de la Franja y apoderarse de ella.



Fuentes palestinas informaron que el evento se celebró en el campamento de Nuseirat, en el centro de Gaza, por invitación del Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, donde los participantes levantaron pancartas que decían: (Gaza frustrará sus conspiraciones), (No abandonaremos nuestra tierra) y (Esta tierra sólo acepta a su gente).



Durante la protesta, los manifestantes destacaron su rechazo absoluto al plan de desplazamiento, afirmando su apego a su derecho a permanecer en sus tierras.



El líder de Hamás, Abdul Rahman al-Jamal, dijo en un discurso: “Decimos no a las conspiraciones para desplazar a los palestinos y hacemos que el mundo escuche que el pueblo palestino es el legítimo dueño de la ciudad, que Jerusalén es nuestra ciudad y nuestra tierra y que no la abandonaremos”. Añadió: “Estamos arraigados en nuestra tierra y no la abandonaremos”.



Al-Jamal recordó que "el enemigo sionista cometió masacres con armas estadounidenses y occidentales, y aún así el pueblo palestino permaneció en su tierra", y destacó su confianza en que los palestinos algún día regresarán a sus ciudades y pueblos de los que fueron desplazados en 1948.



Los participantes en este evento afirman su rechazo al plan de desplazamiento, afirmando: “Nos quedaremos en nuestra tierra y nuestro pueblo no acepta ningún proyecto sionista ni ningún desplazamiento”.



Los palestinos rechazaron unánimemente no sólo la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de trasladar a los habitantes de la Franja de Gaza a Jordania y Egipto, sino que se negaron incluso a discutirla.



El 4 de febrero, Trump reveló durante una conferencia de prensa con el primer ministro de la entidad sionista, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, la intención de su país de apoderarse de Gaza después de desplazar a los palestinos de allí a otros países, incluidos Egipto y Jordania.



El plan de Trump para Gaza fue recibido con un rechazo generalizado palestino, árabe e internacional, mientras que fue recibido con grandes elogios a nivel político de la entidad enemiga sionista, incluidas varias orientaciones.



El 19 de enero entró en vigor un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Hamás y la entidad enemiga sionista. Incluye tres etapas, cada una de 42 días de duración. Durante la primera, se intercambiarán prisioneros y se traerá ayuda humanitaria, mientras que se iniciarán las negociaciones para iniciar la segunda y la tercera, con la mediación de Egipto y Qatar y el apoyo de Estados Unidos.



Trump propuso evacuar en masa a la mayor parte de la población de Gaza a Egipto y Jordania, pero la propuesta fue ampliamente condenada en el mundo árabe como una forma de limpieza étnica. “Estamos hablando de un millón y medio de personas, y estamos limpiando toda la zona”, dijo Trump. Cuando se le preguntó si era una solución temporal o de largo plazo, dijo: “Podría ser una u otra”.



Egipto dice que nunca participará en el éxodo masivo de palestinos, que el presidente Abdel Fattah el-Sisi ha calificado de “injusticia”, pero ya hay unos 100.000 palestinos en Egipto que dicen que no saben cómo ni cuándo podrán regresar a sus hogares.



Durante la guerra de exterminio sionista-estadounidense en Gaza, las fronteras de la Franja estuvieron cerradas la mayor parte del tiempo, lo que dejó sin hogar a la gran mayoría de la población, 2,3 millones de personas, y se vieron obligadas a vivir en refugios temporales dentro de la Franja.



Aunque los habitantes de Gaza en Egipto pueden tener diferentes planes personales, todos coincidieron en rechazar cualquier propuesta de Trump de evacuar a un gran número de palestinos de Gaza.



Hoy, viernes, la Conferencia Popular de Palestinos en el Exterior anunció el inicio de sus preparativos para celebrar una conferencia política masiva el viernes y sábado, 11 y 12 de abril de 2025. Esta conferencia, que lleva el lema “El pueblo palestino rechaza los proyectos de desplazamiento y no hay alternativa al derecho al retorno”, se celebra al margen de la sesión anual de la Asamblea General de la Conferencia Popular, y en un momento en que el mundo, nuestra región, el ámbito palestino en general y el pueblo de la Franja de Gaza y Cisjordania en particular están siendo testigos de grandes desafíos relacionados con el proceso de desplazamiento, el abandono del derecho al retorno y la destrucción de la UNRWA, lo que requiere unidad nacional y consenso para enfrentar los desafíos y diseñar medios para lograr nuestros derechos legítimos.

El Congreso Popular indicó en su comunicado de prensa que cientos de miembros de la Asamblea General fueron invitados a asistir y participar en la conferencia, que se realizará de manera presencial.



En el mismo contexto, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, afirmó hoy viernes durante su participación en la Conferencia de Munich: “Se está trabajando en una propuesta árabe basada en la reconstrucción de la Franja de Gaza sin desplazar a su población”. Añadió: “La consecución de una paz duradera y justa se logra poniendo fin a la ocupación y estableciendo el Estado palestino en suelo palestino”.



Subrayó que "los palestinos están apegados a su tierra y no quieren abandonarla, y quieren la paz", señalando que "los países árabes han contribuido más de una vez a la reconstrucción de Gaza".



Hamás llamó a palestinos, árabes y musulmanes a participar en un movimiento global el viernes, sábado y domingo, en rechazo a los planes del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar a los ciudadanos de la Franja de Gaza y apoderarse de ella.



El movimiento dijo en un comunicado anoche: “Hacemos un llamamiento a las masas de nuestro pueblo, nuestra nación árabe e islámica, y los pueblos libres del mundo, a salir en marchas y eventos solidarios en ciudades y plazas de todo el mundo, rechazando los planes de desplazar a nuestro pueblo palestino de su tierra”.



Añadió: “Que los próximos viernes, sábado y domingo sean un movimiento global contra los planes de desplazamiento forzado y deportación solicitados por la ocupación y sus partidarios”.



Subrayó que estas actividades representan el apoyo y respaldo a sus derechos firmes y legítimos de defender su tierra, el más importante de los cuales es su derecho a la libertad, la independencia, la autodeterminación y la liberación de la ocupación.



Hamás valoró las posiciones internacionales en solidaridad con los palestinos en la Franja de Gaza.



Entre el 7 de octubre de 2023 y el 19 de enero de 2025, el enemigo sionista, con apoyo estadounidense, cometió un genocidio en Gaza, dejando unos 160.000 mártires y heridos palestinos, la mayoría de ellos niños y mujeres, y más de 14.000 desaparecidos, y uno de los peores desastres humanitarios del mundo.