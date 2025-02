Jordania y Egipto refutan a Trump y anuncian un plan para reconstruir Gaza sin sacar a su población

El canciller de Jordania, Ayman Safadi, aseguró el martes 11 de febrero que hay un plan árabe- egipcio para reconstruir Gaza sin sacar a la población, como lo propone el presidente de EE. UU., Donald Trump. El mandatario estadounidense advirtió nuevamente que busca quedarse con el control del enclave palestino y que sus habitantes sean enviados a una "parcela" de tierra en Jordania o Egipto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, aseguró el martes que ya hay un plan árabe-egipcio para reconstruir Gaza sin desplazar a su población.

Safadi habló con el canal de televisión estatal al-Mamlaka poco después de que el rey jordano Abdullah se reuniera con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington, mientras este último presiona para que se apruebe su idea de tomar el control de la Franja de Gaza y expulsar a su población a los vecinos Egipto y Jordania.

Egipto confirmó, por su parte, que planea ofrecer una "propuesta integral" para reconstruir Gaza garantizando al mismo tiempo que los palestinos permanezcan en su tierra, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que señaló que espera cooperar con Trump para alcanzar una paz integral y justa en la región.

Trump insiste en que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza, devastada tras 15 meses de guerra con Israel, y la reconstruya para convertirla en lo que ha descrito en otras ocasiones como una "Riviera de Oriente Medio", tras expulsar a los palestinos a países vecinos como la propia Jordania y Egipto.

Trump insiste en expulsar a los palestinos a una "parcela" en Jordania o Egipto

La declaración de Jordania tiene lugar después de que Trump aumentara la presión sobre el futuro de la Franja de Gaza al afirmar que su país se quedará con el enclave palestino y que sus habitantes serán trasladados a una "parcela" de tierra en Jordania y Egipto.

"Vamos a tenerlo, vamos a mantenerlo y vamos a asegurarnos de que haya paz, que no haya problemas, que nadie lo cuestione y que lo administraremos correctamente", declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca al inicio de una reunión con el rey de Jordania, Abdalá II.

Trump insistió en su plan para promover en Gaza "un desarrollo económico a una escala muy grande", con la construcción "de muchas cosas buenas, incluyendo hoteles, edificios de oficinas, viviendas y otras cosas".

El mandatario también sugirió que los palestinos que actualmente habitan Gaza podrán ser reubicados en "parcelas" de tierra en Jordania o Egipto, pues el desarrollo inmobiliario de la Franja les impediría quedarse "durante años".

"Creo que tendremos una parcela en Jordania, creo que tendremos un parcela en Egipto y quizá en algún otro lugar. Pero creo que, cuando terminemos nuestras conversaciones, tendremos un lugar donde vivirán muy felices y muy seguros", aseguró Trump.

"Solo quieren estar en la Franja de Gaza porque no conocen otra cosa. Nunca han tenido una alternativa", añadió.

La propuesta de Trump de desplazar a los garzatíes a otros países ha generado un amplio rechazo en el mundo árabe.

Por su parte, el rey Abdullah II anunció junto a Trump que Jordania acogerá a 2.000 niños enfermos de la Franja de Gaza, tras las presiones del mandatario estadounidense para que la nación árabe reciba a refugiados palestinos.

Jordania y Egipto rechazan cualquier expulsión de los gazatíes

El rey Abdullah también reiteró a Trump la "posición firme" de Jordania contra el desplazamiento de palestinos en Gaza, así como en la Cisjordania ocupada que limita con su país.

"Esta es la posición árabe unificada", dijo en un mensaje en X.

Achieving just peace on the basis of the two-state solution is the way to ensure regional stability. This requires US leadership. President Trump is a man of peace. He was instrumental in securing the Gaza ceasefire. We look to US and all stakeholders in ensuring it holds.

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) February 11, 2025

"Reconstruir Gaza sin desplazar a los palestinos y abordar la terrible situación humanitaria debería ser la prioridad para todos".

A pesar de las opiniones de su homólogo jordano, Trump afirma que Jordania, así como Egipto , aceptarían en última instancia albergar a a los expulsados de Gaza. Ambos países dependen de Washington para recibir ayuda económica y militar.

Trump, quien ha sugerido que podría considerar retener la ayuda a Jordania, expresó que no estaba usando el apoyo como una amenaza.

"Contribuimos con mucho dinero a Jordania y, por cierto, a Egipto; mucho a ambos países. Pero no tengo por qué amenazar con eso. Creo que estamos por encima de eso", afirmó Trump.

El rey Abdullah ha sido enfático en que rechaza cualquier intento de anexar territorios y desplazar a los palestinos. Es el primer líder árabe que se reúne con Trump desde que se presentó la sugerencia de Trump para Gaza.

Aunque los dos líderes fueron cordiales entre sí, los comentarios de Trump sobre Gaza pusieron al rey Abdullah en una posición incómoda, dada la sensibilidad en Jordania del reclamo de los palestinos de su derecho a regresar a las tierras que muchos huyeron durante la guerra que rodeó la creación de Israel en 1948.