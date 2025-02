Gobierno israelí cierra la librería árabe más importante de Jerusalén y detiene a sus dueños

La policía israelí ha detenido a Mahmud Muna y su sobrino Ahmed, propietarios de la librería Educational Bookshop de Jerusalén Oriental, acusados ambos de vender libros que "incitan al odio" contra Israel.

Los policías, según informó el diario Haaretz, entraron en la librería de la calle Saladino a las tres de la tarde del domingo con dos órdenes de registro y una acusación por "alteración del orden público".

Los agentes utilizaron el traductor de Google para decidir qué libros se llevaban. Muchos de los que allí se venden están escritos en árabe o inglés. Son libros que también se encuentran en las librerías israelíes y que se pueden comprar online.

Educational Bookshop es uno de los faros intelectuales de Jerusalén Oriental

Educational Bookshop, fundada hace 40 años, es una librería que frecuentan los diplomáticos, los académicos y los periodistas que intentan descifrar el conflicto palestino. Tiene varias sedes. La principal está en la calle Saladino de Jerusalén Oriental, zona de mayoría musulmana que los palestinos quieren que sea su capital a pesar de que Israel se la ha anexionado.

Mahmud Muna es una persona muy respetada y querida en Jerusalén. La librería, que tiene tres pisos, funciona como un centro cultural donde se tienden puentes entre israelíes y palestinos.

Uno de los proyectos más emblemáticos de los últimos años, por ejemplo, ha sido lanzar la versión en árabe de la revista literaria Granta. La idea de Mahmud es dar voz a los jóvenes escritores palestinos. Granta en árabe, que se publica desde 2020, es una puerta abierta a sus inquietudes, un ejemplo claro de que la literatura tiene un papel destacado en el conflicto y su posible solución.

Mohamed Muna, hermano del librero Mahmud, ha explicado que la policía se ha llevado cientos de libros, entre ellos todos los que tenían la bandera palestina en la portada y muchos que trataban sobre el conflicto, tanto los de historia como los ensayos y los reportajes periodísticos.

Los dos libreros han pasado la noche en el calabozo y esta mañana han comparecido ante el juez. Decenas de personas se han concentrado frente a la sede del tribunal para protestar la detención y el cierre de la librería.

Francesca Albanesa, relatora de Naciones Unidas para el conflicto palestino, ha escrito en X que está muy impresionada por el cierre de Educational Bookshop, "un faro de la vida intelectual y una joya familiar que planta cara a la aniquilación de cualquier rastro palestino sobre el apartheid".

La policía ha entregado al juez varios libros confiscados, entre ellos uno infantil, para colorear, titulado Desde el río hasta el mar, lema de la resistencia palestina. Considera que es un ejemplo de que la librería "vende libros que apoyan el terrorismo".

Entre los libros requisados figuran varios del historiador Ilian Pappé, de la universidad de Haifa, hoy acogido en la de Exeter (Reino Unido). Pappé es una de las voces judías más críticas con la ocupación de los territorios palestinos, régimen que no duda en calificar de apartheid. Figura también uno de Bansky (Wall and Piece) y otro muy determinante, escrito por Sami Adwan, Dan Bar-On y Eyal Naveh titulado Side by side (Juntos), iniciativa del Instituto de Investigación para la paz de Oriente Próximo y que propone un nuevo paradigma en la enseñanza de los conflictos en los lugares donde se han producido.

La semana pasada la policía detuvo a otro librero en la Ciudad Vieja de Jerusalén por vender libros que "incitan" a los lectores a tener una visión negativa de Israel. El juez lo dejó en libertad, pero ordenó que su librería permanezca cerrada durante un mes.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas atacó Israel y mató a más de 1.200 personas, la comunidad árabe de Israel, así como el movimiento pacifista, ha estado bajo el punto de mira. Varias universidades han apartado a profesores y estudiantes por supuestas opiniones contrarias al Estado de Israel. Las visiones críticas sobre la ocupación y la guerra en Gaza son muy mal recibidas en los órganos de gobiernos de la mayoría de instituciones académicas.

Mahmud Muna nació en Jerusalén Oriental y fue a la escuela en el campo de refugiados de Shufat, donde su padre era maestro.