Al Green congresista demócrata iniciará proceso de juicio político contra Trump por plan de limpieza étnica contra Gaza

El legislador estadounidense Al Green calificó la toma de posesión de la Franja de Gaza y la transformación del territorio en una "Riviera del Medio Oriente" como una "limpieza étnica".

Durante una audiencia ante la Cámara de Representantes, transmitida por el canal televisivo C-SPAN, el congresista demócrata estadounidense Al Green anunció que iniciará un proceso de juicio político, también conocido como impeachment, contra el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, por su propuesta para "tomar el control" del territorio palestino de Gaza.

El legislador de Texas rechazó públicamente las recientes declaraciones del inquilino de la Casa Blanca sobre la toma de posesión de la Franja y la posterior transformación de dicho territorio en una "Riviera del Medio Oriente". De acuerdo con Green, estas acciones califican como una "limpieza étnica".

"El movimiento para enjuiciar al presidente ha comenzado. Me levanto para anunciar que presentaré artículos de enjuiciamiento contra el presidente por los actos cobardes que ha propuesto y los actos cobardes que ha llevado a cabo", señaló.

Impeachment Announced by Congressman Al Green:

Injustice Anywhere is a Threat to Justice Everywhere (MLK). Injustice in Gaza is a Threat to Justice in America. Watch Rep. Green's floor speech online: https://t.co/3VvrJGoUHj pic.twitter.com/tfZU7ZhMug

— Congressman Al Green (@RepAlGreen) February 5, 2025

Asimismo, Al Green insistió en la seriedad y el alcance de esta propuesta de desplazamiento forzado, porque emanó del mandatario estadounidense, a quien cataloga como la persona más poderosa del mundo. «La limpieza étnica en Gaza no es una broma, y el primer ministro de Israel debería estar avergonzado conociendo la historia de su pueblo«, significó el congresista.

Basado en la sentencia de que «la injusticia en cualquier lugar amenaza a la justicia en todas partes», planteada por Martin Luther King Jr., Al Green concluyó que «la injusticia en Gaza es una amenaza a la justicia de EE. UU.«.

Además de Al Green, otros legisladores demócratas criticaron duramente el plan del presidente Trump para que Estados Unidos tome el control de Gaza. Tal es el caso de la representante Rashida Tlaib (demócrata de Michigan), el senador Chris Van Hollen (demócrata de Maryland), el senador Chris Murphy (demócrata de Connecticut) y el senador Rubén Gallego (demócrata de Arizona).

He’s totally lost it. A U.S. invasion of Gaza would lead to the slaughter of thousands of U.S. troops and decades of war in the Middle East. It’s like a bad, sick joke. https://t.co/on4Vf4z4kB

— Chris Murphy ???? (@ChrisMurphyCT) February 5, 2025

Green fue uno de los legisladores que inició el primer juicio político a Trump en 2017. La víspera, aseguró que "sentó las bases para el juicio político" y que lo volverá a hacer. Hasta la fecha, Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha enfrentado un proceso de impeachment en dos ocasiones (2019 y 2021). En ambos casos quedó absuelto por el Senado estadounidense.

Vale recordar que las acusaciones por «artículos de impeachment» deben ser sometidas a voto en la Cámara Baja, actualmente bajo en control de los republicanos. Si se aprueban en esa instancia, la celebración del juicio político para analizar la posible destitución presidencial recaería en el Senado, también controlado por el ala conservadora.