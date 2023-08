Necropsia al cadáver de Nazareth Marín reveló que no falleció por estrangulamiento

09-08-23.-La necropsia practicada a Nazareth Marín reveló que la víctima no murió por estrangulamiento, como se presumía, sino por “asfixia mecánica por sofocación, como determinaron los especialistas de Senamecf en la primera autopsia”.La nueva información fue entregada por el periodista Joan Camargo, quien detalló que en “este segundo resultado indica que la joven de 26 años sufrió oclusión de orificios respiratorios. Es decir, para matarla le taparon la nariz y la boca, indicaron fuentes cercanas al caso”.De igual manera, explicó que “Marín también sufrió fractura de los huesos de la nariz. Además de hematomas en la región de los ojos y los labios, lo que deja en evidencia que la golpearon en el rostro”.El pasado 19 de marzo, la joven fue asesina y abusada sexualmente por varios sujetos, el hecho ocurrió en playa los Ángeles, en el estado La Guaira cuando Marín compartía con varias personas.De acuerdo con la información conocida hasta los momentos, cinco personas, entre ellos dos funcionarios del Cicpc. Nazareth asistió a la playa por invitación del detective del Cicpc Keisler Josué Pérez. Se trasladaron en un Toyota Corolla propiedad de Derwin Jesús Ruíz Mujica, donde también iba Miller Andreina Ochoa. Todos ya detenidos.Una vez en el sitio, se encontraron con Kenny Robert Díaz Evies, Johan Copete, su esposa y dos hijos. “Empiezan a compartir juntos, ingiriendo bebidas alcohólicas pero además consumiendo también sustancias estupefacientes de las denominadas tusy”, indicó la Fiscalía.Miller Andreina, informó a las 8 de la noche de ese 19 de marzo, que Marín no aparecía, esto como coartada para despistar a las personas que estaban presentes y que no tenían nada que ver con el homicidio.La coartada fue “hacer ver a los presentes que aún se encontraban en el lugar que Nazareth había desaparecido y que ellos desconocían su paradero. Sabían exactamente lo que estaba ocurriendo”, concluye el Ministerio Público.A casi cinco meses del homicidio, continúan las investigaciones del caso, para hacer justicia a la joven de 26 años, quien trabajaba en el Senamecf y dejó huérfana a una niña.