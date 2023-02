Comité por los DDHH de La Vega lamentó condena a Darwin Polanco, uno de los cinco jóvenes detenidos en 2021

Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega Credito: RFA

23-02-23.-Mediante un comunicado difundido este miércoles 22 de febrero, el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega lamentó la condena a prisión “sin pruebas” de Darwin Polanco, uno de los cinco jóvenes detenidos en 2021.



Sin embargo, se le concedió una medida de libertad bajo presentación cada 30 días.



La jueza 9na de juicio del Área Metropolitana de Caracas, Eiling Valdéz, fue quien dictó la condena.



En el caso de José Félix Maíz, que también estaba siendo investigado en este proceso, se declaró extinguida la acción penal como consecuencia de su fallecimiento el pasado 31 de enero de 2023, “producto de las indignas condiciones de reclusión en que se encontraba”, se lee en el documento.



Refiere que esta “injusta y antijurídica decisión” agrava las violaciones a los derechos humanos que han denunciado en contra de estos cinco jóvenes, desde hace casi dos años.



“Han sido víctimas de violación a sus derechos a la libertad personal (detención arbitraria), a la justicia (siembra de evidencia, mora procesal, acusaciones fiscales y sentencias sin sustento probatorio), a la integridad personal (condiciones indignas de reclusión) y, en el caso de José Félix Maíz, a la vida”, asegura el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega.



Detenidos Darwin Polanco y José Félix Maíz



De acuerdo con el Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, Darwin Polanco y José Félix Maíz les detuvieron el 12 de junio de 2021 por separado en el contexto del operativo “Gran Cacique Guaicaipuro”, dirigido a desmantelar las bandas de crimen organizado que operan en la parroquia La Vega y territorios aledaños.



Darwin Polanco estaba dentro de su vivienda; en compañía de su madre, hermanas y otros familiares; “cuando la policía ingresó arbitrariamente, exigió a todas las personas sus cédulas y al enterarse que Darwin poseía antecedentes penales le exigieron acompañarlos a la patrulla en donde iban a ‘radiarlo’”.



Polanco no opuso resistencia a los funcionarios y salió de su casa con ellos mientras les explicaba que él ya no le debía nada a la justicia y actualmente estaba trabajando como albañil.



Los funcionarios hicieron caso omiso a las palabras de Darwin, lo montaron en una patrulla y se lo llevaron.



Más adelante los funcionarios policiales metieron en la patrulla a José Félix Maiz, a quien detuvieron mientras se dirigía a comprar un kilo de arroz para sus hijos con un dólar que se había ganado por ayudar a algunas familias de su comunidad a cargar agua.



Señala que Darwin y José Félix, no solo no estaban juntos, sino que ni siquiera se conocían.



Murió en condiciones “indignas”



Tras la muerte de José Félix Maíz este martes 31 de enero, Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, en Caracas, afirmó que éste estuvo en unas “condiciones de reclusión indignas”, luego de que se convirtiera en uno de los cinco jóvenes detenidos en 2021 durante la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro.



En declaraciones al programa Claro y Raspa’o, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, Grajales detalló que Maíz se encontraba hacinado en una celda del centro de detención policial en San Agustín del Sur, en Caracas, cuya hamaca donde descansaba estaba colgada justamente encima de lo que denominan como “la muerte”, una bolsa negra de basura que recogía los desechos fisiológicos de todos los privados de libertad.



“José Félix tenía que dormir, permanecer en su celda, con ese olor nauseabundo y expuesto a estos desechos fisiológicos”, dijo la integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, quien aseguró que en el mes de noviembre de 2022 denunciaron que la salud del joven presentaba un gran deterioro debido a las condiciones en las cuales permanecía detenido.

