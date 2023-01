Guárico: Familiares del deportista Hernán Ron, campeón mundial en levantamiento de pesas, exigen investigar su detención

Familiares de Hernán Ron Credito: RFA

13-01-23.-Familiares de Hernán Ron, campeón mundial en levantamiento de pesas, denunciaron su “detención injusta” en los predios de la Finca Cañaveral, municipio Pedro Zaraza del estado Guárico.



Leidys Ana Ron Infante, hermana del deportista, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias esta 9 de enero que desde el pasado 23 de diciembre, Hernán fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras sacaba unos cerdos de la finca de su papá.



La hermana señaló que su hermano está siendo involucrado con una banda delictiva, de lo cual según ella no hay pruebas. “En este momento está injustamente detenido y lo intentan involucrar con el ‘Tren del Llano’, solamente por dejarnos una herencia que nos dejó nuestro padre, donde hemos sido víctima judicialmente. Tenemos evidencias, tenemos denuncias de las cuales no han procedido. Hemos denunciado fiscales, jueces, policías y llegaron al propósito de un litigio legal para detener a mi hermano”, expresó.



“Él es una gloria deportiva nacional e internacional, con campeonato suramericano, campeón mundial, potencia en récord mundial, 20 años consecutivos como campeón nacional desde 1999 hasta 2019, juez nacional de potencia, abogado activo, profesor universitario y productor agropecuario”, agregó.



“Es totalmente injusto”



Oldalis Ron, tía del detenido, denunció que los delitos de los que se le están acusando son “terrorismo, fabricación de armas explosivas, vinculación con el ‘Tren del Llano'” y “eso es totalmente injusto”.



“Está detenido en la PGV, en el anexo que tiene la Guardia Nacional. A él lo tienen ahí desde el 28 de diciembre, que lo trajeron de Caracas. A él lo tuvieron que presentar en Caracas, por el tipo de delito que lo acusan y luego lo trasladan acá”, relató.



La tía del deportista dijo que lo están pidiendo es justicia y que se investigue a fondo el expediente de su sobrino.



“Nosotros lo que estamos es reclamando justicia, que se investigue bien, que investiguen bien que está pasando con Hernán, porque un litigio que es meramente civil agrario, se ha convertido en algo penal. ¿Que está pasando con Hernán? Porque él no reúne un perfil de un delincuente, él no reúne un perfil de una persona terrorista. ¿En qué momento? ¿Donde están las armas que le encontraron? ¿Dónde están las pruebas de que él fabrica explosivos? ¿Dónde? Yo creo que lo único que conoce Hernán que explota son los triqui traqui y los tumba ranchos que en navidad se podían explotar”, expresó.



Acusado por sus hermanos



Ron lamentó que su sobrino no pudo pasar las navidades con su familia por estar privado de libertad “por unos delitos que no ha cometido”.



“A ese muchacho le quitaron su navidad, le quitaron su año nuevo, todo eso. Recluido injustamente en una cárcel por un delito que no cometió. Pero a él, quienes lo acusan son sus hermanos. Ron trabajaba con su padre hace tres años, luego que el fallece el 21 de noviembre del 2021 se inicia una disputa por las tierras”, contó.



Los familiares aseguran que los dos hermanos que lo acusan, empezaron una persecución desde el 24 de noviembre del 2021, a pocos días del fallecimiento de su padre, donde lo acusan de los delitos por los que fue detenido.



Ambas familiares hacen un llamado al Fiscal General de la Republica, Tarek William Saab, para que envíe unos fiscales a investigar el expediente del deportista.

