Murió venezolano producto de una golpiza tras ser detenido por carabineros en Chile

16-05-22.-Un joven venezolano, perdió la vida en Chile, en un extraño hecho donde se vieron involucrados cinco efectivos policiales (carabineros), según denunciaron sus familiares a través de Instagram.



La víctima oriunda de Mariara, estado Carabobo, quedó identificada como: Sanson Anderson Gutiérrez Marín, de 27 años, quien trabajaba como carnicero. Dejó dos niños en la orfandad.



Su madre, Inés Marín, utilizó la cuenta Venezolanosenchile.2.0 para hacer la denuncia, y pide justicia por la muerte de su hijo.



De acuerdo a lo narrado, Gutiérrez Marín había ahorrado dinero para comprar unos electrodomésticos. El pasado 4 de mayo llegó a la casa donde se hospedaba y guardó parte del dinero. El resto se lo llevó para hacer las compras.



Cuando regresó se dio cuenta que la habitación la habían limpiado y su dinero no estaba.



Al reclamar a los dueños de la vivienda, estos negaron tener el dinero por lo que se generó una fuerte discusión. Llamaron a la policía y los funcionarios se llevaron a Gutiérrez Marín a la fuerza.



Según los familiares del afectado, los cinco policías no escucharon los argumentos del venezolano o no le creyeron. Se lo llevaron detenido y a las dos horas lo ingresaron sin vida a un hospital.



La autopsia supuestamente reveló que la muerte se produjo por politraumatismo, a causa de la golpiza que recibió.



*Con información de Noticia Al Día y Venezolanosenchile.2.0