Efemérides del 18 de octubre: Día Mundial de la Menopausia, y de la Protección de la Naturaleza

Es 18 de octubre de 2025. Han transcurrido 291 días del año y faltan 74 días para su terminación. Hoy es sábado.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 18 de octubre:

Semana Mundial de la Novela. Se celebra desde el 13 y hasta el 20 de octubre, proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela en 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario. La Semana busca destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura; invita a que los Estados Miembros colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos, fomentando el intercambio cultural a través de la novela; poya y desarrolla actividades, bienes y servicios culturales, vinculados con este género literario; destaca la relevancia de escritores y autores del género de novelas como creadores y portadores de ideas; promueve y apoya iniciativas y programas locales, regionales e internacionales relacionados con los derechos culturales y la libertad de expresión. La iniciativa de celebrar esta Semana Mundial se efectúa en concordancia con los Principios establecidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, firmada en París el 20 de octubre de 2005.

Día Mundial de la Menopausia. Se estableció en el año 2000. Se refiere a la fase de la vida de las mujeres en la que experimentan un conjunto de cambios que anuncian la finalización de sus reglas o períodos menstruales. La menopausia se produce con la última menstruación, a partir de la cual hay una disminución constante de la función ovárica. Este proceso normal puede ir ligado a algunas alteraciones o riesgos en la salud. Suele suceder desde los 45-50 años de edad y se prolonga por el último tercio de la vida de las mujeres. El día mundial busca promover una mayor conciencia de las necesidades que se tienen en esta etapa y a favorecer la adecuada respuesta de la sociedad hacia ellas, en todos los aspectos, especialmente en la vida de pareja y familiar, en la atención a su salud, en el aspecto laboral... El Lema del día para 2025 es : "Medicina del estilo de vida en la salud menopáusica: apoyando la salud de las mujeres durante la mediana edad y más allá."El día busca fomentar un diálogo abierto sobre la menopausia, promoviendo el intercambio de experiencias y el acceso a la información adecuada. Para ello se realizan diversas actividades y campañas. Algunas informaciones que pueden resultar útiles sobre la menopausia y su manejo: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000392.html

Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Se celebra en todo el mundo con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. Las Naciones Unidas (ONU), se plantean conseguir "un mundo más sostenible", como parte de la Agenda 2030, buscando maneras de lograr que los países procuren su desarrollo sin afectar la naturaleza y aprovechando los recursos renovables. Para ello se plantea a los estados, a las empresas, a la sociedad y a cada uno de sus indivíduos, una serie de tareas, que indiscutiblemente pueden contribuir con el propósito; pero la propia naturaleza nos está diciendo con el cambio climático, con la escasez de agua potable en muchos lugares, con la contaminación, con las alteraciones y trastornos que está sufriendo La Tierra... que no se está haciendo lo suficiente ni todo lo rápido que se requiere, para evitar cambios y daños catastróficos, que podrían llegar a ser irreversibles. Algo que se puede percibir es que la irracionalidad del mercado y del consumo, así como la irracionalidad de las ambiciones podría tener un efecto suicida para la humanidad. Por tanto más allá de lo que digan los gobiernos y los organismos internacionales, la gente y los pueblos, tienen que preocuparse por la preservación de la naturaleza y actuar con fundamentación científica, determinación, organización y lucha, para mantener y restaurar el equilibrio ecológico y climático. Dentro de ello, además de las medidas legislativas y de facto, entra todo lo que todos y cada uno de nosotros pueda hacer. Entre los objetivos planteados están los siguientes: Utilizar fuentes energéticas renovables; reciclar y reutilizar el plástico y los materiales de desecho en la creación de productos; hacerle mantenimiento a los automóviles e irlos cambiando por otros que usen electricidad, biocombustibles o energía eléctrica solar; construir urbanismos de "techos verdes"; generar composta orgánica en los hogares para reducir la basura en las ciudades; llevar bolsas de compras ecológicas; reducir nuestra huella de carbono y favorecer a los productos que así lo hagan; evitar la tala y quema de los bosques... el lema de 2025 vuelve a ser "Sin Contaminación Por Plásticos", con el que se hace un llamamiento a los ciudadanos, gobiernos y empresas a tomar medidas para hacer frente a la contaminación de los plásticos que no cesa y acelerar la transición hacia una "economía circular", que reduzca su uso y los recicle o los haga biodegradables sin otras consecuencias dañinas para el mundo natural. La responde a una estrategia de continuidad temática frente a una crisis ambiental que sigue sin resolverse y que, por el contrario, parece agravarse por la continuidad de la actividad contaminante y los esfuerzos insuficientes, a pesar de todos los "compromisos", que al final terminan siendo burlados por gobiernos, empresas y habitantes, acercándonos a límites insostenibles.

Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Sensibiliza sobre la explotación y promueve políticas de prevención.

En 1519 en México, tropas del conquistador español Hernán Cortés culminan la Matanza de Cholula, iniciada dos días atrás. Fue un ataque realizado por luerzas militares de Cortés camino a la ciudad de México-Tenochtitlan. Se inició después de que el conquistador apresara y asesinara a líderes cholultecas, lo que continuó con la matanza de 6000 personas en menos de dos horas.

Nace Heinrich von Kleist (1777) poeta, novelista y dramaturgo alemán, considerado uno de los principales escritores dramáticos del llamado romanticismo alemán y de toda la literatura alemana, cuya descripción de las tribulaciones de la humanidad ante los deseos que no puede satisfacer, hicieron de él uno de los más notables autores de teatro.

Nace Juan Valera (1824), escritor y diplomático español, figura clave de la novela realista del siglo XIX. Entre sus obras destacan: El comendador Mendoza y El Caballero del Azor.

Nace Pablo Iglesias Posse (1850), fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). Considerado el "padre" del socialismo (social-demócrata) en España.

Herman Melville publica la novela Moby-Dick (1851). La novela de aventuras narra la travesía del barco ballenero Pequod, mientas intenta de manera obsesiva dar caza a un gran cachalote blanco. El argumento, además, incluye una descripción detallada de dicha práctica, muy extendida durante el siglo XIX.

En 1867 Estados Unidos compra al imperio de Rusia el territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares. La venta de Alaska fue una decisión influenciada por la percepción de factores económicos, logísticos y estratégicos, por parte de Rusia y de Estados Unidos; pero está claro quien salió ganador de esta operación. Los imperios en aquellos tiempos vendían y compraban territorios como si fuesen mercancias, sin tomar en cuenta a quienes los habitaban.

Muere Antonio Meucci (1889), italo-estadounidense, reconocido como inventor del Teléfono, en vez de Alexander Graham Bell. Inicialmente llamado Teletrófono. En el año 2002, le es reconocida su condición de creador del teléfono por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Muere Charles Gounod (1893) compositor francés de óperas como "Romeo y Julieta" y "Fausto". Su obra ha sido la máxima expresión del romanticismo francés en su forma más lírica y sentimental.

Muere Alfred Binet (1911), psicólogo francés, realizador de los primeros estudios sobre la inteligencia, a partir de tareas que exigían la comprensión, capacidad aritmética y dominio del vocabulario. En base a sus estudios se creó una escala para medir el Cociente Intelectual.

Nace Mateo Manaure (1926), artista moderno venezolano. Es considerado un maestro del abstraccionismo en Venezuela, destacó por sus obras en la Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y por crear el mural vítreo más grande del mundo.

En 1929 en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas y se les reconoce legalmente como tales. Aunque parece insólito, no sucedió hasta esa fecha, aunque en el mundo de hoy siguen existiendo países en el que las mujeres son esclavas, como sucede en Afganistán bajo los talibanes. El logro obtenido por las mujeres de Canadá en 1929 tuvo mucho que ver con la lucha persistente de un grupo de activistas conocidas como "Las cinco magníficas": Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, Louise McKinney y Henrietta M. Edwards. Estas mujeres llevaron su caso hasta el Consejo Privado del Reino Unido, que en ese momento era el tribunal más alto de Canadá. Finalmente, el Consejo falló a su favor, declarando que la palabra "persona" en la Sección 24 del Acta de la Norteamérica Británica incluía tanto a hombres como a mujeres.

Nace Violeta Barrios de Chamorro (1929), primera mujer electa presidente en América. La periodista y política nicaragüense, fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República, y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y jefa de Gobierno en América, después de Isabel Perón y Lidia Gueiler Tejada.

Muere Thomas Alva Edison (1931), inventor del fonógrafo (grabación y reproducción de sonido), la cámara de cine y la bombilla incandescente de luz eléctrica y el suministro público de electricidad... (entre otros). Sus inventos contribuyeron a las telecomunicaciones. De nacionalidad estadounidense, fue además empresario, y uno de los primeros en aplicar la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención. Se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial.

Golpe de Estado contra el presidente venezolano Isaías Medina Angarita (1945). Fue un Golpe de Estado en Venezuela al que sus promotores llamaron "Revolución de Octubre", llevado a cabo por una coalición de las Fuerzas Armadas (Unión Patriótica Militar), dirigida por Marcos Pérez Jiménez, en asociación con el partido político Acción Democrática, uno de cuyos cabecilla era Rómulo Betancourt, a quien le fue concedida la presidencia en essa ocasión. Durante el gobierno de Medina hubo reformas democráticas y sociales de importancia, pero contribuyó a la sublevación la ausencia de sufragio universal.

Muere José Ortega y Gasset (1955), filósofo y ensayista español. Principal exponente de la teoría del perspectivismo y de la razón vital, filosofía vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo, maestro de toda una generación de escritores en hispanoamerica y España. Autor de "Meditaciones del Quijote ", "Sobre la razón histórica" y "La caza de los toros". Se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis sobre Los Terrores del Año 1904, subtitulada Crítica de una Leyenda. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura (1933). Fue elegido diputado al proclamarse la República, fundó con Gregario Marañón y Ramón Pérez de Ayala, la Agrupación al Servicio de la República. Fundó con su discípulo, el prestigioso Julián Marías (autor de uno de los libros de filosofía más consultados en el bachillerato), el Instituto de Humanidades.

William Higginbotham lanza lo que sería considerado como primer videojuego de la historia: el juego Tennis for Two (1958).

Nace Jean-Claude Van Damme (1960), actor practicante de artes marciales y productor cinematográfico belga.

Es lanzada la misión Galileo con destino a Júpiter (1989), por Estados Unidos.

En Venezuela, se realizó el Primer Congreso Petrolero Nacional (2003). Con participación de trabajadores petroleros, comunidades organizadas, defensores de la industria petrolera que estuvieron en las jornadas de diciembre de 2002 contra el paro-sabotaje de la oligarquía venezolana, cooperativas y voceros de los pueblos indígenas de las zonas petroleras, además de connotados expertos en materia petrolera con visión revolucionaria, se instaló en Maracay, Edo. Aragua. Se proponían ir a una "Constituyente Petrolera" para diseñar el nuevo modelo de la industria. Quisieron descalificarlo con el señalamiento de que era impulsado por el "chavismo sin Chávez", argumento esgrimido para adueñarse de la industria que había sido rescatada por el pueblo. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n10892.htm l, https://www.aporrea.org/actualidad/n10934.html , https://www.aporrea.org/actualidad/n10974.html , https://www.aporrea.org/actualidad/n11002.html

En 2004, se iniciaron citaciones en calidad de imputados a las personas que firmaron el decreto golpista de Pedro Carmona Estanga el 12 de abril de 2002 (día después del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez). El fiscal Danilo Anderson informó que el primero en la lista, Luis Ball Zuloaga, no acudió a la citación. También estaban citados José Curiel, Rucio Guijarro y Miguel Ángel Martínez, entre las personas que firmaron el decreto públicamente, que fueron invitados por el maestro de la ceremonias de ese día y firmaron después que firmó Carmona Estanga (dijo el fiscal Danilo Anderson quien moriría en un atentado con explosivos en su vehículo poco tiempo después). En la misma declaración Anderson anunció que deberían acudir Julio Brazón, Ignacio Salvatierra, José Rodríguez Iturbe y Raúl de Armas (varios de ellos empresarios o banqueros destacados). Ver: www.aporrea.org/actualidad/n51653.html

En 2005, Noam Chomsky es electo en encuesta internacional como "mejor intelectual del mundo", dentro de una lista de un centenar de candidatos. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n67466.html Una encuesta de la consultora Foreign Policy y la revista Prospect, que abarcó a unas 20 mil personas de varios países, dió como resultado la selección de Chomsky (nacido en Filadelfia, EE.UU, en 1928) como el mejor de los intelectuales vivos. Desde los años 70 el lingüista cobró notoriedad internacional, fundamentalmente por sus investigaciones sobre gramática transformacional. Asimismo, el prestigioso letrado ha mantenía años una abierta posición crítica frente al Gobierno del presidente George W. Bush, sobre todo a tenor de la guerra de Estados Unidos contra Irak. Según el biógrafo Barsky, Chomsky siempre se interesa "por la raíz" de las cosas, por estudiar "de dónde viene la capacidad de pensar del hombre". "Siempre quiere ir a la base de todo".

En 2006, un referéndum realizado por los trabajadores de la gobernación de Carabobo vota por obligar al Gobernador, el general Acosta Carles, a discutir Contrato Colectivo en las dependencias de ese estado. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n85269.html

En 2007, los comentarios racistas realizados por el premio Nobel de Medicina, James Watson suscitan fuertes críticas y le cierrann las puertas del Museo de Ciencias de Londres. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n103255.html

En 2007, sectores sindicales de izquierda y del chavismo crítico hacen objeciones a modificaciones en artículos de la propuesta de Reforma Constitucional que se discutía en esos momentos (efectuadas por la Asamblea Nacional), y a la vez celebran la inclusión de algunas propuestas de los trabajadores. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n103234.html

Gobierno de Venezuela rechaza las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país en la ONU (2018).

En 2019, en Chile, se desatan protestas tras alzas en el transporte público, manifestaciones que se prolongan tanto (no cesaron de ocurrir durante más de un año) que hacen tambalear al gobierno de derechista de Piñera e inician la reivindicación de una nueva Constitución con participación popular, para la ampliación de derechos y cambios sustanciales en los sistemas de salud, jubilaciones, educación y transporte, entre otros. Esto desembocó en la elección de un gobierno orientado hacia la izquierda, aunque la reforma constitucional propuesta no fue aprobada.

En 2019 independentistas realizan en Cataluña (Comunidad Autónoma del Estado Español que se reivindica como Nación) una Huelga General con manifestaciones multitudinarias y barricadas callejeras, en medio de la represión policial, protagonizada por los catalanes tras una intensa semana de protestas, contra la condena de nueve de sus líderes a duras penas de cárcel.Ver: www.aporrea.org/internacionales/n347988.html

En 2020, en México, López Obrador insiste en que los expresidentes mexicanos Peña Nieto y Calderón eran "narcogobernantes". Tras las detenciones en Estados Unidos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el Ejecutivo de Felipe Calderón, y del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa Nacional (Sedena) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, López Obrador dijo que los referidos hechos evidenciaban cómo los corruptos estaban en el poder y al servicio de las mafias. "Si no se habla de un narco Estado, sí se podría hablar de un narcogobierno y sin duda, de un Gobierno mafioso", expresó entonces el presidente mexicano durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n359690.html

En 2021, el exsecretario de Estado de EE.UU., Colin Powell, fallece a los 84 años por complicaciones del Covid-19. Estaba completamente vacunado. Powell sirvió en el Ejército estadounidense, llegando a alcanzar el rango de general de Cuatro Estrellas. En el periodo 1987-1989 fue consejero de Seguridad Nacional de EE.UU. Entre 1989-1993 desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto. Durante la Administración de George W. Bush pasó a ser secretario de Estado (2001-2005). Mientras fue jefe de la diplomacia estadounidense, fue partidario de la intervención militar en Irak. Su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2003 para denunciar el "uso de armas de destrucción masiva" por parte de las autoridades iraquíes, fue clave para justificar la intervención, siendo después desmentida tal acusación, al no encontrar dichas armas las tropas invasoras que utilizaron la excusa.

En 2023, como en otras protestas ocurridas en años anteriores, trabajadores universitarios se movilizaron para exigir en la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) pago de aguinaldos completo, sin el lesivo instructivo Onapre y no fraccionados; lo que es interpretado por los trabajadores como una burla y un despojo que se le viene haciendo año tras año. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n387102.html La precarización de los aportes por aguinaldos continúa hasta el punto de convertirlos en ridículos, lo que representa una abolición de hecho de este beneficio que la clase trabajadora.