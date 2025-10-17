Efemérides del 17 de octubre: Día para la Erradicación de la Pobreza - Día Mundial contra el Dolor

Es 17 de octubre de 2025. Han transcurrido 290 días del año y faltan 75 días para su terminación. Hoy es viernes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 17 de octubre:

Semana Mundial de la Novela. Se celebra desde el 13 y hasta el 20 de octubre, proclamada por la UNESCO para resaltar y promover la importancia de la novela como género literario y su impacto en la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó la Semana Mundial de la Novela en 2021, con la finalidad de contribuir a promover y salvaguardar la producción, publicación, lectura e influencia mundial de este género literario. La Semana busca destacar la importancia de la novela en el fomento de la lectura; invita a que los Estados Miembros colaboren en la promoción del conocimiento y la comprensión mutua de los pueblos, fomentando el intercambio cultural a través de la novela; poya y desarrolla actividades, bienes y servicios culturales, vinculados con este género literario; destaca la relevancia de escritores y autores del género de novelas como creadores y portadores de ideas; promueve y apoya iniciativas y programas locales, regionales e internacionales relacionados con los derechos culturales y la libertad de expresión. completamiento de la azaña se produce al coronar la cima del Lhotse, en el Himalaya, escalada por el alpinista italiano, después de haber cumplido lo propio con los demás picosde ese conjunto. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Efeméride reconocida por las Naciones Unidas en 1992, su primera celebración fue en 1987, cuando decenas de miles de personas se concentraron en París, Francia, para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y la Libertad, en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. El propósito de la fecha es promover una mayor conciencia en favor de la erradicar la pobreza y de la indigencia en todos los países, en particular en los llamados "países en desarrollo" (en realidad semi-coloniales, neocoloniales o dominados) y no sólo por las necesidades de los pobres sino del mundo entero. Por supuesto, no se erradica en un día, ni manteniendo los mismos modelos socio-económicos y políticos (el sistema de explotación capitalista a escala global, del que es parte Venezuela). Puede servir la fecha para avivar todo lo que pueda contribuir a erradicarla. En Venezuela, las políticas sociales de los años de gobierno de Chávez contribuyeron a una disminución considerable de la pobreza, pero no fue "sustentable", porque la burocracia, la corrupción, la "boliburguesía", el rentismo y la ineficiencia, volvieron a devorarlo todo con el paso de los años, hasta el punto de acabar con los salarios, así como con las principales conquistas históricas y derechos constitucionales de la clase trabajadora. Abonaron a la pobreza los bloqueos y sabotajes económicos que el gobierno no pudo o no supo contrarrestar. Hugo Chávez se había planteado el objetivo de llevar la "pobreza a cero", pero hoy ni siquiera se conocen las estadísticas sociales en el país. En septiembre de 2013, el presidente Maduro declaró: "Voy a cumplir la meta en 2019 de cero pobreza, en homenaje al comandante Chávez" (Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n235787.html y Encovi 2024 | Encuesta Nacional de Condiciones de Vida), pero en los años siguientes, para los trabajadores y sectores populares venezolanos, lo que fue llevado a "cero" fueron los salarios, jubilaciones y pensiones (en su equivalencia en dólares y su capacidad de cobertura de la canasta básica o de la simple alimentaria, contraviniendo el Art 91 de la Constitución). Aunque hoy habla de que "Venezuela lidera el crecimiento económico en América Latina", en realidad sigue liderando en precariedad salarial. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2024), hecha por la UCAB, registra una disminución de la pobreza extrema en el último año, pero la pobreza de ingresos aún afecta a más del 70% de los hogares venezolanos, a pesar de esa recuperación económica parcial que se ha venido anunciando y más de la mitad de los hogares mantienen importantes carencias en salud, educación, vivienda y servicios. Para acabar con la pobreza hay que cambiar el régimen socio-económico, nacional y también mundial, que la ocasiona y se nutre con ella, y poder producir bienes y servicios suficientes con ingresos dignos para la población. No es sólo un cambio de nombre, y supone liberar a la humanidad de la explotación del trabajo, sostenida para enriquecer a unos pocos. Las grandes potencias, mientras explotan recursos de los países sometidos, ofrecen "ayudas" a los pobres que genera su propia economía capitalista global. Ver: (VIDEO) La pobreza en el mundo afecta a más de 1.000 millones de personas (2024): www.aporrea.org/internacionales/n397610.html Día de la Dignificación de los Motorizados (Venezuela). Desde 2007 organizaciones de motorizados en Venezuela, acordaron la celebración de esta efeméride, que va ligada a la realización de campañas educativas y de concienciación, con el doble propósito de fomentar la buena conducta y el respeto a las leyes por parte de los usuarios de estos instrumentos de transporte y trabajo, así como también contrarrestar la estigmatización del uso de motos; el vehículo más común entre los trabajadores y las personas de los sectores populares. Además, en esta fecha se conmemora la muerte del dirigente Franco Arquímedes, quien fue un luchador social que representó al gremio motorizado. Lamentablemente también se observa la utilización de grupos con motos para cometer acciones represivas parapoliciales contra sectores del pueblo que ejercen su derecho a la protesta. Día Mundial contra el Dolor. Fue promovido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Federación Europea del Dolor, y se celebra desde 2004. Su proposito es difundir información y alentar alternativas para el alivio o eliminación del dolor que aqueja a las personas en situaciones de enfermedad o incluso de manera crónica, hasta el punto de convertirse en incapacitante. Se busca contribuir a mejorar su calidad de vida. El dolor es una experiencia sensorial y/o emocional desagradable, generalmente asociada a algún dañofísico real o potencial (percibido psicológicamente); su presencia afecta al desenvolvimiento y bienestar del indivíduo. Se ha venido avanzando en la investigación, mejoramiento de fármacos y técnicas terapéuticas para la reducción o desaparición del dolor. En Internet, se puede obtener abundante información sobre el tema. Según manifestará en sus ensayos, la política deberá ser la ciencia que desarrollará la producción, base de la sociedad y única solución al problema social. Simón Bolívar promulga el Reglamento sobre los Uniformes, Divisas y Graduaciones de los Ejércitos de la República de Venezuela, reemplazado los grados del ejército español: Brigadier por General de Brigada, Mariscal de Campo y Teniente General por General de División y Capitán General por General en Jefe. (1813). Muere Ana María de Campos (1828), heroína en la Guerra de Independencia de Venezuela. Se le conoce como guerrera y "mártir". Dentro de la alta sociedad, Campos estuvo expuesta indirectamente a los escritos y pensamientos liberales de la era de la ilustración, y sus preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, principios por los que se resiste a la contraofensiva realista de 1821-23. Muere José María Córdova (1829), militar colombiano que participó en la Guerra de Independencia de Colombia, Perú y Bolivia. Durante ellas sirvió a las tropas de Emmanuel Serviez, José Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Es conocido como El héroe de Ayacucho por su desempeño en esa batalla decisiva. Antes de los 30 años ya era general en el ejército patriota. Muere Frédéric Chopin (1849), compositor y pianista polaco. Es uno de los pianistas más importantes de la historia. Representante de la faceta más extrovertida y apasionada, casi exhibicionista del Romanticismo, el compositor polaco exploró, un estilo intrínsecamente poético, de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Entre sus obras: Fantasía sobre aires polacos Op. 13, Krakowiak Op. 14). Fue un excepcional maestro del piano. Escuchar a Chopin Guglielmo Marconi comienza el desarrollo del primer servicio de telegrafía de hilos entre Grace Bay, Canadá y Clifden, Irlanda (1907). En 1910, en Cuba culmina el "huracán de los cinco días", que azota al país, rompe el Malecón de La Habana y deja unas 700 personas muertas, en una de los peores siniestros que se recuerdan en la isla. Nace Arthur Miller (1915), dramaturgo y guionista estadounidense. En su obra se destacala crítica social con "Muerte de un Viajante" de 1949, en la que critica el llamado "sueño americano" de progreso individual. En 1924 nace Elio Gómez Grillo (en Maracaibo, Venezuela), quien fue abogado, criminólogo, penitenciarista y profesor universitario venezolano, considerado como padre del penitenciarismo venezolano. En 1933, el científico Albert Einstein, (judeoalemán de 54 años) llega como refugiado a Estados Unidos con su familia, huyendo de la Alemania nazi. Trabajará en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y formulará la Teoría de la Relatividad, una de las principales de la Física. En 1934, fallece Santiago Ramón y Cajal, un médico e histólogo español, especialista en anatomía patológica, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. Es considerado el padre de la neurociencia por su contribución al conocimiento de la estructura del sistema nervioso. Nace Aída Navarro (1937), cantante mezzosoprano venezolana y profesora. Se destacó en distintas presentaciones de ópera y música de cámara en Europa y Latinoamérica. En 1944, la Selección Venezolana de Béisbol se titula campeona por segunda vez del Campeonato Mundial de Béisbol Amateur. En 1952, se inaugura en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Venezuela, el Estadio Alfonso Chico Carrasquel; espacio de referencia para la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela y especialmente para los equipos de beisbol del Oriente del país. Se estrena la película La Vuelta al Mundo en Ochenta Días (1956). Film estadounidense de 1956, dirigido por Michael Anderson y producido por Michael Todd, basado en la obra homónima de Julio Verne. Protagonistas: Cantinflas, David Nimen, Shirley MacLaine y Robert Newton. En 1956, se disputa la partida de ajedrez llamada "La partida del siglo" entre el campeón Donald Byrne y Bobby Fischer, ganando este último con tan solo 13 años de edad. En 1956, en el Reino Unido, la Reina Isabel II de Inglaterra inaugura la primera central nuclear comercial del mundo. Dejó de funcionar en marzo de 2003. En 1961, en la Argelia invadida y colonizada por Francia, es ejecuta una horrenda masacre contra una protesta multitudinaria de argelinos, por parte de la policía francesa, bajo órdenes de un jefe policial que había sido un colaborador nazi. Argelia consiguió su independencia el 3 de julio de 1962, después de 132 años de gobierno francés. Muere Puyi - Emperador Xuantong (1967), el último Emperador chino, de la dinastía chino-manchú de los Qing, que reinó en China con el título de Emperador Xuantong desde 1908 hasta la abolición del gobierno imperial en 1912. Fue impuesto por los japoneses como el Emperador Kangde de Manchukuo, entre 1934 y 1945. En la República Popular China, se desempeñó como jardinero y posteriormente como trabajador histórico en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) inicia un embargo contra los países que ayudaban a Israel en su guerra con Siria, Egipto y otros países árabes que defendían a Palestina. Se dejó de exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur, que enfrentaba a Israel con Egipto y Siria, además de otros aliados árabes. El embargo comenzó por afectactar a Canadá, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, y luego abarcó a Portugal, Rodesia (actual Zimbabue) y Sudáfrica (cuando imperaba allí un régimen racista). La Guerra de Yom Kipur o del Ramadán (según el lado del que se la nombre), tuvo lugar del 6 al 25 de octubre de 1973. El conflicto comenzó cuando la coalición árabe atacó posiciones israelíes en territorios que el Estado sionista había conquistado. El gobierno de Venezuela (miembro de la OPEP), en esa época adoptó una posición calificada como "neutral" para mantener su flujo comercial con los EE.UU. Han pasado 52 años de aquello e Israel viene consumando un genocidio en Gaza, pero la OPEP no ha movido un dedo esta vez. En Caracas, la Plaza El Venezolano es declarada Monumento Histórico Nacional (1977). La Madre Teresa de Calcuta recibe el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor con los pobres, enfermos, huérfanos y moribundos (1979). En 1989, la ciudad de San Francisco (California, EE.UU) sufre el más grave terremoto desde el más fuerte que había ocurrido en 1906, alcanzando 6,9 puntos en la escala Richter, además de causar numerosos incendios, que dejó decenas de muertos y miles de heridos. Sucedió coincidiendo con la final de la Serie Mundial de béisbol que se disputaba en esa localidad y eso lo convirtió en el primer terremoto televisado en directo en los Estados Unidos mientras estaba aconteciendo. Se inaugura en Venezuela el Estadio Alfonso Chico Carrasquel (1991), Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. En Bolivia, en 2003, un sostenido levantamiento popular echa del poder al presidente Sánchez de Lozada ("El Goni" o "El Gringo") y se moviliza para impedir su huida tras dar a conocer su renuncia. El conflicto por la exportación de gas natural en 2003, también conocido como la "Guerra del Gas", consistió en una serie de fuertes protestas que llevaron a la renuncia del mandatario. Comenzaron en septiembre de ese año, después de que "El Goni" decidiera aplicar ajustes económicos, anunciando a su vez la venta del gas natural a Estados Unidos a través de Chile. La población se mostró molesta ante la decisión de exportar gas muy barato a través de los puertos chilenos (en conflicto territorial por la guerra que ambos países sostuvieron años atrás y en la que Bolivia perdio el acceso a su mar), mientras que la distribución de gas en Bolivia era mínima para la población. Las protestas se intensificaron tras ocurrir muertes de manifestantes causadas por las fuerzas policiales y militares. La Central Obrera Boliviana (COB) llevó adelante un bloqueo nacional de caminos y la huelga indefinida exigiendo la renuncia de Sánchez de Lozada y la paralización de la exportación del gas. El 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada abandona la presidencia, se produce el cambio de la presidencia y se frena la medida que desató la protesta generalizada. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n10861.html y https://www.aporrea.org/actualidad/n10858.html En 2004, se produce un Incendio en la Torre Este de Parque Central que quema oficinas de instituciones públicas venezolanas y su documentación (incluidos documentos de proyectos de infraestructura). El incendio comenzó en el piso 34 y se extendió hasta el 38, ocasionando daños en las oficinas del Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac), Ministerio de Infraestructura (Minfra).Ver: www.aporrea.org/actualidad/n51592.html La venezolana Andreína Pinto gana la segunda serie de los 400 metros libres en el torneo de natación de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, que se disputó en México. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n190914.html En 2012, el Senado de Uruguay aprueba la ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n216421.html En 2019, trasciende la noticia de que un candidato a Concejal de Colombia por el partido Cambio Radical (de reciente alianza con el partido de Álvaro Uribe), es descubierto por la Policía Aeroportuaria de Bogotá transportando 7 kilos de cocaína en una prótesis de su pierna derecha. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n347914.html En 2019, fallecen dos pilotos en un Sukhoi MK-30 (ruso) de la Fuerza Aérea Venezolana que explotó al despegar en Guárico. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n347917.html En 2020, Senador republicano acusa a Trump de "lamerle el trasero de los dictadores". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n359672.html En 2020, arqueólogos peruanos descubren una nueva figura entre las líneas del desierto de Nazca en Perú: la imagen de un felino de 37 metros en una ladera. Ver:www.aporrea.org/tecno/n359681.html (VIDEO). En 2023 al menos 500 muertos ocasiona un ataque aéreo de Israel contra un hospital en Gaza, un hecho que es parte del genocidio continuado que sostiene el Estado sionista contra el sufrido pueblo palestino. Al mismo tiempo Israel atacaba diversos lugares receptores de refugiados gazatíes. Un genocidio auspiciado y consentido por los EEUU y la muchos países de la Unión Europea, ante el que se muestran impotentes las naciones árabes y la ONU. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n387077.html

