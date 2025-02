Usuarios denuncian aumento desproporcionado en las tarifas de Corpoelec

08-02-25.-Usuarios denunciaron en redes sociales que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) el aumento desproporcionado en las tarifas por concepto de servicio sin previo aviso. Las quejas comenzaron el 6 de febrero, cuando algunos suscriptores chequearon la facturación correspondiente a enero, reportó El Pitazo.Rosalía Moncada, residente del municipio Carrizal del estado Miranda, señaló que en diciembre su recibo fue de 430 bolívares y el actual de 1.224,76.“No es posible que Corpoelec no me notifique con tiempo este aumento de 180% para que tome previsiones. Además, es injusto que continúen incrementando los servicios y sigamos con un sueldo mínimo de 130 bolívares”, consideró.Manuel Cedeño, residente de Guarenas, estado Miranda, también calificó de desproporcionado este ajuste y recordó que meses atrás ocurrió una situación similar, pero la empresa alegó que se trató de un error del sistema.“Yo espero que en esta oportunidad sea igual, porque mi sueldo como educador jubilado es el mismo, apenas me alcanza para medio comer, pero imposible pagar mensualmente 1.224,76 bolívares por un servicio, que, de paso, es pésimo, porque los apagones y bajones eléctricos continúan”, indicó a El Pitazo.A través de las redes sociales, los usuarios también expresaron su descontento por el monto que indica la facturación de enero. Una suscriptora aseguró que su consumo eléctrico bajó este mes, pero el monto del recibo aumentó.Otro suscriptor destacó que, si la empresa suspende el servicio por falta de pago, la reconexión son 20 dólares adicionales.Otra usuaria manifestó: “A Corpoelec se le fue el yoyo con el recibo de luz. De pagar Bs. 450 en diciembre a Bs. 1.250 en enero. Y lo más sutil es que no he estado en mi casa por el mes de enero. No hay nada encendido, excepto la nevera con su protector. Todo lo demás está desconectado por los apagones”.Afirman, en el mismo sentido, que el aumento significa casi el triple de lo que venían cancelando mensualmente.Hasta el momento, Corpoelec no ha emitido un comunicado oficial sobre el incremento en las tarifas.