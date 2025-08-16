Detienen a jueza señalada en el caso de explosivos incautados en Maturín

Lisbeth del Valle Rondón Credito: Web

El Ministerio Público imputó a la jueza Lisbeth del Valle Rondón, la presunta comisión de cuatro delitos: retraso u omisión intencional de funciones (Agravado), Persuasión e Inducción a Delinquir, uso indebido de información o datos Reservados y agavillamiento, según fuentes judiciales.



La audiencia de presentación, donde fue imputada la jueza se llevó a cabo el pasado Jueves de forma telemática ante el Tribunal 1 con Competencia en Delitos contra la Corrupción y Delincuencia Organizada. Rondón presuntamente se presentó ante la Policía Nacional Bolivariana, sede Maturín (Monagas) para interceder por su esposo, José Enrique Martínez, abogado de la empresa petrolera propietaria del explosivo incautado, quien estaba detenido allí por su presunta vinculación con el material explosivo localizado en un galpón de Maturín.



Lisbeth del Valle Rondón fue detenida en Maturín (Monagas) porque supuestamente trató de paralizar las investigaciones respecto a los dueños de la empresa que poseía el lote de explosivos en dos galpones situados en la capital monaguense, según fuentes consultadas. Rondón es integrante de la Corte de Apelaciones de Monagas, la instancia de más alto poder en la jurisdicción penal de esa entidad.

