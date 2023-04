Incautan 15 mil máquinas de minería digital en Yaracuy vinculadas a “petrocorrupción”

Referencial Credito: Web

13-04-23.-Comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Contra la Corrupción (Pncc) llevaron a cabo este martes allanamientos en la jurisdicción del municipio Independencia del estado Yaracuy, donde confiscaron 15 mil máquinas utilizadas para la minería digital.



Inicialmente se conoció que el número de estos artefactos había sido 10 mil. El hallazgo se produjo en los municipios Peña y Páez.



Las investigaciones continuaron y posteriormente se sumaron otras dos mil máquinas. En esta ocasión, la visita domiciliaria fue ejecutada en un galpón ubicado en la zona industrial Agustín Rivero.



Finalmente los procedimientos fueron cuatro y las máquinas incautadas un total de 15 mil. Hasta el momento no se tiene información de los detenidos, no obstante, no se descartan futuras visitas domiciliarias a otras propiedades de personas “investigadas”.