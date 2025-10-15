El primer ministro israelí Bnejamin Netanyahu regresa a los tribunales para su juicio por corrupción

Los ministros israelíes piden el indulto de Netanyahu tras la apelación de Trump.

15 de octubre de 2025.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, compareció el miércoles ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv para testificar en su juicio por corrupción tras una interrupción de un mes, según informaron medios locales.

El juicio de Netanyahu se había suspendido debido a las festividades judías y a su viaje a Nueva York para la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

La emisora ​​pública israelí KAN informó que ministros y miembros de la Knéset del partido Likud de Netanyahu asistieron a la sesión del tribunal para apoyar al primer ministro. Netanyahu abandonó la sala del tribunal un rato después de recibir un sobre de uno de sus asesores, añadió la emisora.

Durante su discurso ante la Knéset israelí el lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó a su homólogo israelí, Isaac Herzog, que concediera el indulto a Netanyahu en su juicio por corrupción. Según la ley israelí, el presidente tiene la autoridad para indultar a delincuentes o conmutar sus penas basándose en la información o las opiniones necesarias de las autoridades pertinentes, como los ministros de Justicia o de Defensa.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, del partido Likud de Netanyahu, expresó su apoyo al indulto del primer ministro la mañana del miércoles, según Yedioth Ahronoth. Levi afirmó que el juicio del primer ministro "nunca debió haber comenzado, y que su existencia es contraria a la justicia y a los intereses del Estado".

El ministro de Educación derechista, Yoav Kisch, del partido Likud, también solicitó en su cuenta X la cancelación del juicio, alegando los "graves desafíos de seguridad y amenazas existenciales" que enfrenta Israel.

En enero, Netanyahu inició las sesiones de interrogatorio relacionadas con los cargos en los casos 1000, 2000 y 4000, todos los cuales niega. El caso 1000 implica que Netanyahu y su familia recibieron costosos regalos de empresarios adinerados a cambio de favores.

El caso 2000 se refiere a supuestas negociaciones con Arnon Mozes, editor del diario israelí Yedioth Ahronoth, para conseguir una cobertura mediática positiva.

El caso 4000, considerado el más grave, implica facilitar información a Shaul Elovitch, expropietario del sitio de noticias Walla y de la empresa de telecomunicaciones Bezeq, a cambio de una cobertura mediática favorable.

Netanyahu, cuyo juicio comenzó el 24 de mayo de 2020, es el primer líder israelí en ejercicio que declara como acusado en un proceso penal en la historia del país. También enfrenta cargos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Gallant en noviembre de 2024 por las atrocidades cometidas en Gaza, donde casi 68.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinadas desde octubre de 2023.