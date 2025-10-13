Venezuela anuncia cierre de embajadas en Noruega y Australia

CARACAS/OSLO, 13 de octubre de 2025 - El gobierno de Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y la apertura de nuevas en Burkina Faso y Zimbabue, en una reestructuración de su servicio exterior, tras semanas de crecientes tensiones con Estados Unidos, informó Reuters.

Los cierres forman parte de una "reasignación estratégica de recursos", indicó el gobierno del presidente Nicolás Maduro en un comunicado, añadiendo que los servicios consulares a los venezolanos en Noruega y Australia serán prestados por misiones diplomáticas, cuyos detalles se compartirán en los próximos días.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega afirmó haber recibido notificación del cierre de la embajada, pero no el motivo de la decisión. Noruega no tiene embajada en Caracas y gestiona los asuntos locales a través de su embajada en la capital de la vecina Colombia.

"Es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo", declaró a Reuters un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El anuncio se produjo pocos días después de que el Comité Nobel en Oslo anunciara que la líder opositora venezolana María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia en el país sudamericano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega afirmó haber recibido notificación del cierre de la embajada, pero no el motivo de la decisión. Noruega no tiene embajada en Caracas y gestiona los asuntos locales a través de su embajada en la capital de la vecina Colombia.

"Es lamentable. A pesar de que tenemos diferentes puntos de vista sobre varios temas, Noruega desea mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para lograrlo", declaró a Reuters un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El anuncio se produjo pocos días después de que el Comité Nobel en Oslo anunciara que la líder opositora venezolana María Corina Machado había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia en el país sudamericano.

"El Premio Nobel es independiente del gobierno noruego y, en caso de preguntas sobre el premio, nos remitimos al Comité Nobel", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego.

Kristian Berg Harpviken, secretario del organismo encargado del premio, declaró a Reuters que el cierre de la embajada venezolana no era un problema para el comité.

"Para el comité, la tarea actual es seleccionar al/a la ganador/a del Premio Nobel de la Paz adecuado/a", añadió. "¡Y María Corina Machado es, sin duda, una merecida ganadora!".

La embajada venezolana en Oslo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Las llamadas telefónicas a los dos números que figuran en el sitio web de la embajada venezolana, realizadas fuera del horario laboral habitual, no sonaron ni fueron respondidas.

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Caracas afirmó que, en su lugar, establecería nuevas embajadas en "dos naciones hermanas, aliadas estratégicas en la lucha anticolonial y en la resistencia contra las presiones hegemónicas".

Añadió que estas nuevas embajadas servirían para impulsar proyectos conjuntos en materia de agricultura, energía, educación, minería y otros intereses comunes.

El cierre de las embajadas con los dos aliados de Estados Unidos se produjo tras semanas de creciente tensión entre Caracas y Washington.

Venezuela ha solicitado el apoyo de las Naciones Unidas tras varios ataques militares estadounidenses mortales contra buques frente a sus costas caribeñas, que Washington alega transportaban drogas. Algunos aliados de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU pidieron la distensión y el diálogo.

Venezuela ha afirmado que se encuentra en una situación en la que es lógico esperar un ataque armado contra el país a corto plazo, y Maduro ha alegado que Estados Unidos busca un cambio de gobierno. Washington no ha respondido a esta acusación, pero ha calificado al líder socialista venezolano de jefe ilegítimo de un narcoestado. Estados Unidos también ha anunciado un nuevo grupo de trabajo antinarcóticos en su Comando Sur, una rama militar que supervisa Latinoamérica.

Los gobiernos de Zimbabue y Burkina Faso están más alineados con el de Rusia, que ha apoyado a Venezuela en la ONU y ha acusado a Estados Unidos de actuar según el principio vaquero de 'disparar primero'.