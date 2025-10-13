Estados Unidos: El patrimonio neto del hijo menor de Donald.... Barron Trump alcanza los $150 millones a los 19 años:

¿Por qué se acusa a Barron Trump de tráfico de información privilegiada? Una posición corta en criptomonedas en torno a la decisión arancelaria de China genera controversia.

¿Su hijo de 19 años es ahora más rico que su madre, Melania?

Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump, vuelve a ser noticia. Y esta vez no es por política ni controversia, sino por haber amasado una fortuna de 150 millones de dólares.

13 de octubre de 2025.- El presidente de Estados Unidos ha reconocido a Barron con frecuencia por haberle introducido al mundo de las criptomonedas, lo que ha impulsado su creciente riqueza, informó Forbes y Los Tiempos Finacieros.

Fue Barron quien, según se informa, le explicó al presidente qué es una "billetera" y cofundó World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas lanzada con su padre y sus hermanos mayores pocas semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. Y tras la victoria de Trump sobre Kamala Harris, la empresa se disparó. Forbes estimó que la empresa ha incrementado la fortuna de la familia Trump en $ 150 millones.

El patrimonio neto de Barron Trump es de 150 millones de dólares. Barron Trump captó la atención durante la investidura de Donald Trump en enero de 2024 y se convirtió en un rostro reconocido gracias a sus negocios. Recientemente, superó el patrimonio neto de su madre, Melania Trump, según informó Forbes.

Siendo el hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, Barron se ha mantenido prácticamente al margen del ojo público en comparación con su prestigiosa familia, pero silenciosamente ha construido su propio imperio.

Con tan solo 19 años, se dice que Barron Trump ha amasado una fortuna estimada en unos 150 millones de dólares, cifra que lo sitúa por delante de su madre, Melania Trump, cuyo patrimonio neto se estima en unos 20 millones de dólares. El patriarca de la familia, el presidente Donald Trump, se mantiene en la cima con un patrimonio neto estimado de aproximadamente 7.300 millones de dólares, según The Irish Star.