Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
Los Destrazos por Marquitos: También las locas de que vuelan vuelan
Por:
Marco Pedraza
|
Martes, 14/10/2025 01:02 AM
|
Versión para imprimir
Credito: Marco Pedraza
Caracas, 14 de octubre de 2025.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
385
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Venezuela anuncia cierre de embajadas en Noruega y Australia
Se le acusa tráfico de información privilegiada
Estados Unidos: El patrimonio neto del hijo menor de Donald.... Barron Trump alcanza los $150 millones a los 19 años:
"Necesitamos trabajar rápido"
Expertos advierten sobre amenaza emergente al suministro mundial del cambur (banana)
Fuertes lluvias inundan localidades de México y dejan casi 130 muertos o desaparecidos
Cabello: Argumento de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela "es un falso positivo"
Madagascar: rebelión militar, incertidumbre política, confusión y un pueblo en las calles
Perú: continúan las protestas tras la destitución de Dina Boluarte
También denuncian turismo sexual infantil en Medellín
Presidente Gustavo Petro “Los israelíes se están adueñando del centro de Bogotá para trata de mujeres”
Clara Fuentes se coronó en el Mundial de Parapotencia
Embajada británica convoca altos mandos militares argentinos a una reunión secreta
Bandas pagadas por Israel asesinan a Saleh Aljafarawi, prominente periodista de Gaza
ONU adopta resolución sobre políticas de drogas y derechos humanos
EEUU: familia de Trump agregó 5 mil millones de dólares a su fortuna sólo en septiembre
Cancelan por "circunstancias de fuerza mayor" partido amistoso Venezuela vs. Belice, que estaba previsto para el próximo martes en Chicago
(Versión de 2025) Bolívar escribe "Mi Delirio sobre el Chimborazo" - Día para que nos "hablen claro"
Efemérides del 13 de octubre: Día para la Reducción de Desastres (ojo con el cambio climático)
OPEP mantiene previsión de aumento en la demanda de crudo para el 2026
Inglaterra: Cantante de "rock" condenado por pedófilia es asesinado en su celda
Ecuador entra en la cuarta semana de protestas sin señales de diálogo
Corte Suprema aborda ataque republicano a Ley de Derecho al Voto en caso sobre representación negra
Congresista de EEUU califica de «asesinatos ilegales» ataques en el Caribe
Tormenta "nor’easter" obliga a realizar rescates acuáticos e inunda carreteras a medida que avanza por la Costa Este de EEUU
China insta a “que palestinos gobiernen Palestina”
(Los rehenes tienen rostros y nombres mientras los miles de palestinos carecen de identidad para los medios hegemónicos)
Hamás entrega a los 20 rehenes que mantenía con vida mientras Israel libera a los primeros presos palestinos como parte del acuerdo de cese el fuego
Venezuela exige movilización mundial hasta lograr la paz para Palestina
(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia. Levin Judengloben filólogo judío. No existe el pueblo Judío
Will Schryver sobre entrega del Nobel a MCM: "lo otorgaron al títere que el imperio quiere instalar a través de la guerra en Venezuela"
(VIDEO) EE.UU.: Cierre de Gobierno genera crisis alimentaria en familias militares
(VIDEO) Camiones con ayuda humanitaria empiezan a ingresar a Gaza desde Egipto
Estos serán los primeros en recibir el Bono de Guerra en Patria
(VIDEO) Operación Independencia 200 se despliega en estratégico corredor Caribe-Orinoco-Brasil
(VIDEO) "Sin matar a nadie": Gustavo Petro confirma decomiso de 2.7 toneladas de cocaína que viajaban a Costa Rica
(VIDEO) Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana Indígena
(AUDIO) INAMEH reporta nubosidad parcial con áreas despejadas se espera en gran parte del territorio nacional
Ministro para la Defensa considera que este 12 de octubre Venezuela enfrenta la misma lucha que hace más de 500 años
La Unión Europea (espacio Schengen) ya no usará sellos en pasaportes y ahora opta por registrar datos biométricos
(VIDEO) Familiares piden justicia por muerte de boxeador venezolano: estuvo seis meses en coma al recibir golpes ilegales
Por su explicación del "crecimiento económico impulsado por la innovación"
Nobel de Economía 2025 para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt
(VIDEO) Maduro conmemora el 12 de Octubre, día de la Resistencia Indígena: inaugura estatua de Guaicaipuro y Urquía
Venezolanos piden la libertad de presos por razones políticas
Tras cuatro años de la muerte del general Raúl Baduel, ONG y familiares reclaman justicia
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Venezuela anuncia cierre de embajadas en Noruega y Australia
Se le acusa tráfico de información privilegiada
Estados Unidos: El patrimonio neto del hijo menor de Donald.... Barron Trump alcanza los $150 millones a los 19 años:
"Necesitamos trabajar rápido"
Expertos advierten sobre amenaza emergente al suministro mundial del cambur (banana)
Fuertes lluvias inundan localidades de México y dejan casi 130 muertos o desaparecidos
Cabello: Argumento de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela "es un falso positivo"
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
Will Schryver sobre entrega del Nobel a MCM: "lo otorgaron al títere que el imperio quiere instalar a través de la guerra en Venezuela"
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos; Inmundito alegre por el premio a la Sayona Maricori
Richard Grenell sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «El Premio Nobel murió hace años»
Internacional Antifascista capítulo Madrid, denuncia y condena degradación moral y política del Premio Nobel de la Paz
Pérez Esquivel ganador del Premio Nobel sobre Machado: «No la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz; al contrario, pidió a Trump que interviniera en Venezuela»
Revise noticias similares en la sección:
Oposición