(VIDEO) Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana Indígena

A propósito del Día de la Resistencia Indígena el presidente Nicolás Maduro Moros, durante la gran marcha de la resistencia, ordenó la expansión de la Milicia Bolivariana Indígena a lo largo y ancho del país.

El mandatario venezolano cerró, en la ciudad capital venezolana una gran marcha en defensa de la paz y la soberanía, y allí saludó a la variedad de representantes de los pueblos originarios presentes. Desde allí envió un firme mensaje al mundo: «Que sepan los imperialistas que jamás podrán con nosotros. ¡Somos los herederos de la raza indomable!».

Este 12 de octubre toda Venezuela y Latinoamérica conmemora el Día de la Resistencia Indígena, una lucha que inició en 1492 cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano con la supuesta idea de haber hecho un descubrimiento, cuando en realidad estás tierras ya estaban descubiertas y además desarrolladas de acuerdo a su cultura.

El Jefe de Estado destacó el orgullo nacional al «marchar, mostrando nuestra rica herencia cultural», reafirmando la soberanía y la dignidad del país.Prensa Presidencial.

Al mismo tiempo, el Comandante en jefe de la Milicia Bolivariana ordenó al Comandante de la Milicia Bolivariana que se profundice y acelere la expansión de la Milicia Bolivariana Indígena en todos los territorios del país, y se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Suramerica, con el objetivo de defender a Venezuela.

También aseguró recibir cartas de diversos pueblos indígenas de América, quienes expresaron su disposición a defender la Patria de Guaicaipuro y Bolívar.

En esta actividad hubo asistencia muy fuerte de representantes de los pueblos indígenas y se les reconoció.