(VIDEO) Yemen toma el control y deja a Israel sin respuesta, Richatd Wolff

Sábado, 11 de octubre de 2025. Richard Wolff: "Yemen toma el control y deja a Israel sin respuesta.



El reconocido economista Richard Wolff analiza la sorprendente maniobra de Yemen, que ha tomado el control estratégico en Medio Oriente, dejando a Israel sin respuesta inmediata.

Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la geopolítica actual, revelando tensiones y consecuencias que podrían transformar la dinámica del poder en la región. Wolff profundiza en las implicaciones económicas y políticas de esta acción, evaluando cómo afecta al comercio, la energía y la estabilidad global.

A través de su visión crítica, nos muestra cómo Yemen ha pasado de ser un país en conflicto a un actor clave en el tablero internacional, desafiando las expectativas y provocando reacciones en potencias mundiales.



Prepárate para entender el contexto completo detrás de esta jugada geoestratégica que ha dejado al mundo en alerta.







