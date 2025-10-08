INAMEH reporta onda tropical 42 genera lluvias y descargas eléctricas en gran parte del país

El paso de la onda tropical número 42 al norte de Venezuela, genera para este miércoles condiciones de inestabilidad atmosférica que propiciarán lluvias y chubascos en diversas regiones del país, reseña una publicación en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En la madrugada y mañana, se espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, se prevé el desarrollo de nubosidad asociada a precipitaciones dispersas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Sucre, Región Insular, Centro Norte Costero, Yaracuy, Falcón, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Durante el período, de la tarde y noche se anticipa un aumento progresivo de la cobertura nubosa en la mayoría del país, con la formación de células convectivas, las cuales estarán acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, la Gran Caracas, Aragua, Anzoátegui, Sucre, Llanos Centrales, Apure, Barinas, Andes, Falcón y Zulia.

Estas condiciones meteorológicas serán reforzadas por la convección producto del calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.