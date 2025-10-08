Gaceta Oficial 43.212 viernes 12 de septiembre 2025

2025-09-12 Gaceta Oficial 43212

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que revoca la autorización de los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ella se indican, y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia que establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de julio de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ATENCIÓN DE LAS AGUAS

Resolución que designa a Alejandro José Ponties Graterol, como Responsable Patrimonial del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, el cual en ejercicio de la presente designación será el responsable del mantenimiento, administración y actualización de los bienes públicos del Ministerio.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que interviene la Contraloría Municipal del municipio Fernández Feo del estado Táchira; y se designa a Tania Yaneth Camargo Parada, como Contralora con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Fernández Feo del estado Táchira.

Resolución que ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Rómulo Gallegos deI estado Bolivariano de Cojedes; y se designa a Bertilio José Peroza Camacho, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Rómulo Gallegos del estado Bolivariano de Cojedes.

Resolución que interviene la Contraloría Municipal del municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida; y se designa a Juan Carlos Carrero Molina, como Contralor con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Alberto Adriani del estado Bolivariano de Mérida.

