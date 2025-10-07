Gaceta Oficial 43.211 jueves 11 de septiembre 2025

2025-09-11 Gaceta Oficial 43211

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que delega en el Mayor General Henry David Rodríguez Martínez, en su carácter de Viceministro de Planificación y Desarrollo para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y adendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución que delega en el Mayor General Omar Enrique Pérez La Rosa, en su carácter de Viceministro de Educación para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y adendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución que delega en el Mayor General José Alfredo Rivera Bastardo, en su carácter de Viceministro de Servicios para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, contratos comerciales sus modificaciones o enmiendas y adendum, si las hubiere, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

Resolución que delega en el Mayor General Gerson Enrique Labrador Pérez, en su carácter de Director General de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, la facultad de firmar las Actas de Cierre Administrativo de las Órdenes de Compra, de Servicios, relacionadas con la Adquisición de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el personal militar y no militar, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, y suscrito por este, en función de la Delegación de Firma otorgada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y PRODUCCIÓN NACIONAL

Resolución que corrige por error material la Resolución 013-A, de fecha 14 de abril de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43192, de fecha 15 de agosto de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FUNDACIÓN INFOCENTRO

Providencia que designa a Dilcia María Rodríguez Aguilera, como Directora Ejecutiva de la Fundación Infocentro.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución que designa a Natalia Patricia Redondo, como Directora General, en calidad de Encargada, adscrita a la Dirección General de Supervisión de Entidades y Modalidades Especiales de Trabajo, del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Mayra Teresa Padilla Hernández, como Directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Sucre, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Silvio Ramón Romero Narváez, como Director de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Delta Amacuro, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Iván Rodolfo de Los Ríos Ratia, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Barinas, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Franklin José Linares Vizcaya, como Director (E) de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Lara, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que interviene la Contraloría del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia; y se designa a María Betzabeth Godoy Alvarado, como Contralora con carácter provisional, de la Contraloría del municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia.

Resolución que ratifica la Intervención de la Contraloría del municipio San Francisco del estado Zulia; y se designa a Gregorio José Sánchez López, como Contralor con carácter provisional, de la Contraloría Municipal del municipio San Francisco del estado Zulia.

Resolución que ratifica la Intervención de la Contraloría del municipio Maracaibo del estado Zulia; y se designa a Jazmín del Carmen Cristalino Soler, como Contralora con carácter provisional, de la Contraloría Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia.

Resolución que designa a Manuel Ramón Núñez González, como Contralor Provisional del estado Zulia.

