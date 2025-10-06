"Operación Bombardeo a Mitad de Camino" arresta a 37 adultos y niños en apartamentos de Chicago, se cree que era frecuentado por miembros de "El Tren de Aragua"

Había escombros esparcidos en los pasillos de un complejo de apartamentos en Chicago, donde agentes federales llevaron a cabo una redada de inmigración a gran escala el 30 de septiembre de 2025. Credito: Jim Vondruska/Reuters

37 personas arrestadas y niños estadounidenses separados de sus padres tras redada de ICE en apartamentos de Chicago

6 de octubre de 2025.-Adultos y niños fueron sacados de sus apartamentos en Chicago, llorando y gritando, durante una gran redada nocturna que dejó conmocionados a inquilinos y vecinos, informó CNN.com.

"He estado en bases militares gran parte de mi vida", dijo Darrell Ballard, residente del edificio de al lado. "Y la actividad que vi fue una invasión".

Ballard recordó haber visto a residentes detenidos fuera del edificio durante horas, después de ver un helicóptero Black Hawk sobrevolando el edificio de cinco pisos en el barrio de South Shore, y vehículos militares y agentes llenando el estacionamiento la madrugada del martes.

Todos formaban parte de una operación interinstitucional que condujo al arresto de 37 inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos venezolanos, pero también de México, Nigeria y Colombia, según declaró a CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

En las últimas semanas, agentes federales han sido desplegados en las calles de Chicago y han arrestado a más de 800 inmigrantes indocumentados desde el 8 de septiembre durante lo que el gobierno ha denominado "Operación Bombardeo a Mitad de Camino", según un comunicado de prensa del DHS.

Se desconoce si los arrestados en el edificio de apartamentos de South Shore están incluidos en esa cifra.

El edificio fue atacado porque era conocido por ser frecuentado por miembros del Tren de Aragua y sus cómplices, y se cree que dos de las personas arrestadas pertenecen a la banda criminal venezolana, según el DHS. Otros arrestados tenían antecedentes penales que incluían agresión con agravantes y posesión de una sustancia controlada, según la agencia.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, condenó las operaciones federales en un comunicado publicado el viernes.

"Los agentes federales que reportan a la Secretaria Noem han pasado semanas deteniendo a familias, intimidando a residentes respetuosos de la ley, violando el debido proceso e incluso deteniendo a ciudadanos estadounidenses. No se enfocan en los delincuentes violentos y, en cambio, siembran el pánico en nuestras comunidades", declaró el gobernador.

Las ventanas rotas marcaban el edificio de apartamentos, como se puede apreciar en fotos tomadas después del allanamiento. Los pasillos estaban llenos de escombros y bolsas de plástico, mientras que la ropa, la decoración de las paredes y las lámparas se convirtieron en montones de basura dentro de los apartamentos. CNN se ha puesto en contacto con los administradores del edificio para obtener comentarios.