La torre de control del Aeropuerto Hollywood Burbank estuvo sin personal el lunes por la noche en medio del cierre gubernamental

BURBANK, California, 6 de octubre de 2025) -- La torre de control aéreo del Aeropuerto de Burbank se encuentra sin personal el lunes por la noche, ya que los controladores aéreos comienzan a llamar en mayor número debido al cierre del gobierno, Informó Jory Rand KABC7 California. Prensa Asociada contribuyó a este informe.

A las 4:15 p. m. del lunes, el Aeropuerto Hollywood Burbank cuenta con controladores aéreos en su torre, según ha podido saber ABC News.

La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé que el aeropuerto estará sin controladores aéreos hasta las 10 p. m., aunque están intentando incorporar personal antes.

Eyewitness News habló con los controladores aéreos del Aeropuerto de Burbank, quienes confirmaron que regresarían a casa a las 4:15 p. m. Dijeron que estaban transfiriendo sus funciones a Southern California TRACON, un equipo de aproximación y salida con sede en San Diego, quien hablará con los pilotos que aterrizarán y despegarán en el Aeropuerto de Burbank.

Southern California TRACON ya gestiona gran parte del tráfico aéreo en el sur de California.

Dentro del Aeropuerto de Burbank, alrededor de las 4 p. m. El lunes, Eyewitness News revisó el tablero de llegadas y salidas, que no mostraba cancelaciones y solo algunos retrasos.

Las autoridades esperan que el impacto en los viajeros sea mínimo, pero no está claro cuál podría ser su alcance.

Según un aviso de la FAA, existen múltiples factores desencadenantes relacionados con la dotación de personal, incluyendo retrasos en los aeropuertos de Denver, Detroit, Indianápolis y Phoenix.

Se anticiparon retrasos en los viajes aéreos debido al cierre del gobierno, que entró en su sexto día el lunes.

Los controladores aéreos son empleados gubernamentales y se consideran esenciales, por lo que deben seguir trabajando, pero lo hacen sin remuneración.

"Estamos monitoreando las bajas por enfermedad. ¿Hemos tenido un ligero aumento en las bajas por enfermedad? Sí. Y verán retrasos como consecuencia, ¿verdad? Porque, insisto, nuestra prioridad es que su vuelo no se retrase. No quiero que cancelen su vuelo, pero nuestra prioridad es la seguridad. Por lo tanto, si recibimos más bajas por enfermedad, reduciremos el flujo a un ritmo que sea seguro para el pueblo estadounidense", declaró el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy.

Las torres de control y los controles de seguridad de los aeropuertos aún cuentan con personal, y se espera que unos 13.200 controladores aéreos y más de 61.000 empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) permanezcan en sus puestos.

Sin embargo, a medida que transcurra el tiempo desde la última nómina de los trabajadores, los viajeros podrían empezar a ver filas más largas en los controles de seguridad e interrupciones en los vuelos, según Jeffrey Price, profesor de aviación de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver.

"El sistema se vuelve un poco más frágil, y cuanto más se prolongue, más lo notará el viajero", dijo Price.

Eso fue lo que ocurrió en 2018 y 2019, cuando Trump llevó al país a su cierre más largo de la historia, de 35 días durante su primer mandato.

Unas tres semanas después del cierre, algunos inspectores de seguridad no remunerados comenzaron a reportarse enfermos, y los controladores aéreos demandaron al gobierno para intentar cobrar sus salarios. El Aeropuerto Internacional de Miami tuvo que cerrar temporalmente una de sus terminales porque los agentes de la TSA reportaban estar enfermos al doble de su frecuencia habitual.

Este último cierre se produce en un momento en que tanto la TSA como la Administración Federal de Aviación (FAA) ya enfrentan escasez de personal, incluyendo una escasez de unos 3000 controladores aéreos.

Si el sistema no puede gestionar la cantidad de vuelos programados, la FAA ralentizará los aterrizajes y despegues, y los pasajeros sufrirán más retrasos y cancelaciones.

Los controladores de tráfico aéreo recibirán un sueldo más, que equivale básicamente a la mitad de su salario, ya que el cierre comenzó en pleno período de pago. Recibirán el pago por lo que trabajaron antes del cierre el próximo martes. Recibirán su nuevo sueldo una vez que finalice el cierre.