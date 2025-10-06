Dos niñas fueron encontradas muertas tras andar jugando "Surfeando en el Metro" de la ciudad de Nueva York

Dicen las autoridades

NUEVA YORK, 6 de octubr de 2025) — La policía de la ciudad de Nueva York encontró a dos niñas muertas la madrugada del sábado en lo que aparentemente fue un juego de "surf en el metro" que resultó fatal, informaron las autoridades, infromó Prensa Asociada.

La policía informó que respondió a una llamada al 911 en la parada de Marcy Avenue en Brooklyn poco después de las 3 a.m. y encontró a dos mujeres inconscientes que fueron declaradas muertas en el lugar.

La policía no identificó a las víctimas ni dio sus edades. Sin embargo, el presidente de Transporte Público de la Ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, las describió como niñas involucradas en el "surf en el metro".

"Es desgarrador que dos niñas hayan fallecido porque, de alguna manera, pensaron que subirse a un vagón del metro era un juego aceptable", declaró Crichlow en un comunicado. "Padres, maestros y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse a un vagón del metro no es "surf", es suicidio".

Añadió que las familias en duelo y los trabajadores del transporte público que encontraron a las niñas están "profundamente conmocionados por esta tragedia".

La policía afirmó que la investigación seguía en curso.

Varios adolescentes, en su mayoría varones, han muerto o han resultado gravemente heridos en los últimos años al intentar "surfear en el metro", una práctica que data de hace un siglo, pero que se ha visto impulsada por las redes sociales.