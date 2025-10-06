Renuncia el Primer Ministro de Francia Sébastien Lecornu tras tan solo 26 días en el cargo

Francia vive una nueva crisis política tras la dimisión del primer ministro Lecornu tras 26 días

Francia se enfrenta a un nuevo caos político tras la dimisión del último primer ministro, tras tan solo 26 días en el cargo.

6 de octubre de 2025.-Horas después de su dimisión, Lecornu aceptó la petición del presidente francés, Emmanuel Macron, de trabajar en un plan para la "estabilidad del país" antes del miércoles por la noche, Informaron Laura Gozzi y Hugh Schofield Corresponsales en Paris. BBC.com.

Este giro inesperado culminó una jornada de agitación política que provocó una fuerte caída de las acciones en la Bolsa de París, en medio de la preocupación por la capacidad de los partidos políticos para abordar los problemas económicos del país.

La sorpresiva dimisión de Lecornu, el lunes por la mañana, se produjo al día siguiente de presentar su gabinete, convirtiéndose en el tercer primer ministro francés en dejar el cargo desde diciembre pasado. Su composición ministerial había sido duramente criticada por todos los partidos de la Asamblea Nacional, que amenazaron con rechazarla.

La nominación del exministro de Finanzas, Bruno Le Maire, como ministro de las Fuerzas Armadas, en particular, pareció ser un punto de fricción para muchas facciones políticas. El lunes por la tarde, Le Maire anunció su retirada del gabinete para intentar poner fin a la crisis.

Poco después, el Palacio del Elíseo anunció que Lecornu contaba con 48 horas adicionales para determinar si las negociaciones con los partidos políticos podrían dar lugar a un "plan de estabilidad" para Francia. Lecornu fue nombrado en septiembre, tras el colapso del gobierno de François Bayrou cuando los diputados se negaron a respaldar su presupuesto.