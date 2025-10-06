Caricatura de El Tano Yea: cumpleaños de Violeta Parra

6 de octubre de 2025.- El cumpleaños de la Viola fue este sábado recién pasado, solo que cometimos un error al mencionar la grandeza musical de Venezuela pusimos solo a Alí Primero, cuando en realidad debíamos decir Simón Díaz y Alí Primera.Igual, felices de poder recordar a esta talentosa mujer campesina y popular que tanto aportó a la música de Chile y del todo el continente.Por cierto, Violeta Parra fue hermana del grande poeta chileno Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, quien debió tener un Premio Nobel de Literatura...A propósito del cumpleaños de la cantora recomendamos leer el poema “Defensa de Violeta Parra”, escrito por Nicanor a la muerte de ésta, que también tiene una versión en canción en la voz de Osvaldo Gitano Rodríguez:¡Feliz cumpleaños querida Viola..!