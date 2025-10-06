Caricatura de El Tano Yea: cumpleaños de Violeta Parra

Cumpleaños de Violeta Parra

Credito: El Tano Yea

6 de octubre de 2025.- El cumpleaños de la Viola fue este sábado recién pasado, solo que cometimos un error al mencionar la grandeza musical de Venezuela pusimos solo a Alí Primero, cuando en realidad debíamos decir Simón Díaz y Alí Primera.

Igual, felices de poder recordar a esta talentosa mujer campesina y popular que tanto aportó a la música de Chile y del todo el continente.

Por cierto, Violeta Parra fue hermana del grande poeta chileno Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, quien debió tener un Premio Nobel de Literatura...

A propósito del cumpleaños de la cantora recomendamos leer el poema “Defensa de Violeta Parra”, escrito por Nicanor a la muerte de ésta, que también tiene una versión en canción en la voz de Osvaldo Gitano Rodríguez:



¡Feliz cumpleaños querida Viola..!

