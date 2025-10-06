Caricatura de El Tano Yea: cumpleaños de Violeta Parra

Igual, felices de poder recordar a esta talentosa mujer campesina y popular que tanto aportó a la música de Chile y del todo el continente.
Por cierto, Violeta Parra fue hermana del grande poeta chileno Nicanor Parra, el creador de la antipoesía, quien debió tener un Premio Nobel de Literatura...
A propósito del cumpleaños de la cantora recomendamos leer el poema “Defensa de Violeta Parra”, escrito por Nicanor a la muerte de ésta, que también tiene una versión en canción en la voz de Osvaldo Gitano Rodríguez:
¡Feliz cumpleaños querida Viola..!