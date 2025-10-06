Inician charlas educativas sobre el bullying o acoso escolar y abuso infantil en Naguanagua

Durante la charla dictada en la escuela Nacional Bolivariana Simón Bolívar de Naguanagua los adolescentes de 2do año escucharon con atención la información ofrecida por los ponentes quienes con la ley orgánica para la protección de niños y niñas y adolescentes Credito: Defensa Pública

La Defensa Pública del estado Carabobo inicia charlas educativas sobre bullying escolar y abuso infantil en naguanagua.

Abuso infantil: una realidad que la sociedad debe afrontar.

El bullying o acoso escolar es el maltrato intencionado y repetido de un niño o grupo de niños hacia otro compañero, explotando un desequilibrio de poder. Se manifiesta como daños físicos, verbales o psicológicos y puede ocurrir dentro o fuera del colegio, e incluso en línea (ciberacoso). Las víctimas pueden sufrir problemas psicológicos y de salud, mientras que los agresores muestran signos de carencia de empatía y habilidades sociales, y en esto, los espectadores son clave para detenerlos.

El abuso infantil se ha convertido en una grave problemática social que deja secuelas irreversibles en quienes han sido víctimas de estos atropellos, y esto será un factor que perturbara su vida social a futuro y muy posiblemente desencadenara en problemas psicológicos. Estos delitos normalmente quedan impune ante los ojos de la justicia, pues normalmente, NO SE DENUNCIAN, en la mayoría de los casos a pesar de su gravedad.

Estos acosos parecen estar "normalizándose" ante los ojos de la sociedad venezolana. El alto número de casos reportados con frecuencia ya no genera sorpresa, sino una resignada indignación. Este fenómeno es digno de análisis, dado el daño irreparable que ocasiona al futuro de niños y jóvenes del país.

Ante esta alarmante realidad, la emisora Naguanaguence 103.7 FM, bajo la dirección del licenciado Enrique Araujo, y la Defensa Pública del estado Carabobo, coordinada por Wilma Hernández, han puesto en marcha una serie de charlas educativas en escuelas públicas del municipio Naguanagua.

El objetivo de esta campaña es informar y empoderar a los jóvenes y niños de Naguanagua, dotándolos de las herramientas necesarias para identificar y denunciar el acoso y el abuso, ya sea en su entorno familiar o social. Los organizadores buscan, además, romper el silencio que rodea a este delito, el cual en muchos casos queda impune debido a la falta de denuncias.

Esta gran iniciativa, que ha visitado escuelas como en esta ocasión a la Escuela Nacional Bolivariana Simón Bolívar, utiliza la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) como marco legal para destacar los mecanismos de protección que ofrece el sistema de justicia venezolano.

Durante la charla los adolescentes de 2do año, de la Simón Bolívar, escucharon con atención la información ofrecida por los ponentes quienes describieron a los alumnos, los medios que ofrece el sistema de justicia en Venezuela para ofrecer la debida protección integral de los menores que puedan estar en peligro, destaco Araujo en su exposición, y que tienen un cronograma de visitas en escuelas del municipio esperando con ello contribuir a orientar y prevenir este tipo de delitos.

Ambas instituciones esperan contribuir a la prevención de estos delitos, orientando y así ofrecer herramientas para la proteción y atención a las víctimas vulnerables y así ayudar a salvaguardar la salud mental de los jóvenes y niños de la sociedad venezolana.