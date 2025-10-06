Presidente Nicolás Maduro: «Nuestra prioridad es resguardar la soberanía nacional»

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estableció como prioridad fundamental el resguardo de la soberanía nacional, enfatizando el carácter pacífico de la nación. El Jefe de Estado destacó que esta condición motiva la preparación integral del pueblo venezolano para garantizar la defensa de la patria mediante la organización de esfuerzos operacionales y la movilización de recursos.

A través de su canal oficial de Telegram, el Presidente Nicolás Maduro difundió un mensaje donde afirmó: «Nuestra prioridad es resguardar la soberanía. Venezuela es un país de paz, y por ello nos preparamos: se organiza el apresto operacional y el ejercicio de movilización para la defensa integral de la patria». El mandatario añadió que la voluntad ciudadana para defender la nación se encuentra ampliamente demostrada.

El Primer Mandatario Nacional recalcó el compromiso del pueblo venezolano con la integridad territorial y el principio de autodeterminación.

En sus declaraciones, caracterizó el espíritu de unidad y resistencia como elementos esenciales en el contexto internacional actual, marcado por desafíos complejos y diversas amenazas a la paz mundial.

Como parte de las medidas implementadas para consolidar la capacidad defensiva, se ejecutaron los Ejercicios Militares Especiales de la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estas maniobras responden al escenario geopolítico contemporáneo y tienen como objetivo garantizar la paz ante posibles agresiones externas.

La posición del Gobierno venezolano refleja una doctrina de defensa integral que articula la preparación militar profesional con la participación ciudadana organizada. Este enfoque estratégico busca preservar la soberanía nacional mediante un sistema de defensa cohesionado y alerta ante cualquier contingencia que pueda afectar la integridad territorial de la República.